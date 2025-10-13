Vlahovic, scoppia il caso: la Serbia affonda e Dusan finisce nel mirino

La sconfitta contro l’ Albania è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso in casa Serbia . La federazione ha deciso di interrompere il rapporto con il commissario tecnico Dragan Stojkovic , affidando temporaneamente la guida della nazionale all’allenatore dell’Under 21, Zoran Mirkovic , ex difensore della Juventus tra il 1998 e il 2000 . Ma oltre alla guida tecnica, al centro del ciclone mediatico è finito Dusan Vlahovic , attaccante della Juve , bersagliato dai tifosi per l’ennesima prestazione incolore. Il centravanti bianconero non ha inciso, come spesso accade anche con la maglia del club, e la sua prova ha sollevato critiche feroci da parte di stampa e pubblico. Ancora una volta, le scelte tattiche e la poca intesa con il compagno d’attacco Mitrovic sono finite sotto la lente d’ingrandimento.

Vlahovic e Mitrovic, coppia che non funziona: la Serbia affonda

Da tempo ormai la nazionale serba fatica a trovare la giusta alchimia offensiva, e uno dei problemi principali è proprio la convivenza tra Vlahovic e Mitrovic. I due attaccanti hanno caratteristiche molto simili: entrambi amano giocare dentro l’area, proteggere palla spalle alla porta e concludere l’azione, ma faticano a dialogare tra loro. Questa impostazione a due punte non ha mai davvero funzionato e anche contro l’Albania si è rivelata un boomerang. Il gioco si è rivelato prevedibile, statico, e senza sbocchi. Vlahovic è apparso isolato, spesso fuori posizione, e incapace di incidere. I tifosi non hanno perdonato un’altra prova deludente, soprattutto considerando il peso specifico dell’incontro e le aspettative elevate.

I numeri contro l’Albania: una prestazione da dimenticare

La partita di Vlahovic contro l’Albania è stata, numeri alla mano, decisamente negativa. Il centravanti ha giocato per tutti i 90 minuti senza mai riuscire a lasciare il segno. Nessun gol, nessun assist, un solo tiro nello specchio della porta e ben 20 possessi persi. Statistiche che raccontano una prestazione opaca e priva di spunti, in una gara che avrebbe richiesto ben altro impatto. La Serbia è rimasta a secco di reti, e il suo attaccante di riferimento non è mai riuscito a rappresentare una reale minaccia per la difesa albanese. Un dato che colpisce è proprio il numero elevato di palloni persi: indice di scarsa lucidità, imprecisione tecnica e forse anche di un carico mentale sempre più pesante sulle spalle del giocatore.