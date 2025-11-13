Titolare con la Francia, ha stupito tutti: su chi ha messo gli occhi la Juve

Un nome nuovo, diverso, ma parecchio intrigante. Si tratta di Gady-Pierre Beyuku, che ha appena 19 anni ma sembra già pronto per il calcio dei grandi. La Juventus non vorrebbe farselo sfuggire, soprattutto considerando la penuria di alternative proprio nel ruolo del francese: è un terzino destro, di quelli di corsa e di qualità, però anche con una propensione (più) difensiva e per questo in grado di convincere tutti. In particolare gli scout bianconeri, per i quali il percorso del ragazzo con la Francia Under 20 ai Mondiali di categoria in Cile sono stati davvero importanti. E allora: occhi fissi, puntati, in attesa di capire le intenzioni del Modena - dove Beyuku è arrivato direttamente dalle giovanili della Triestina, solamente la scorsa estate - sul suo profilo.
Modena, prezzo e asta
Per capirci: a risultare determinante sarà la valutazione che ne farà il club emiliano, da cui dipenderà pure l’eventuale asta nei suoi confronti. È che sull’esterno transalpino un po’ di squadre si sono già mosse, anche solo per capire quali margini possano esserci da qui a gennaio. Spoiler: pochi, molto pochi. O almeno queste sono attualmente le intenzioni del Modena, pronto a resistere alle prime richieste, pure alle più stuzzicanti, pur di tenere il 19enne in squadra per sognare il colpo grosso e immaginarsi presto in Serie A. Naturalmente, le opportunità in arrivo decreteranno il destino di Beyuku, che nel frattempo si concentra sul giocare, sul correre. E sul crescere, il più possibile, per farsi trovare pronto non appena arriverà un’occasione a più alto livello.
Beyuku, occhi Juve
Intanto, può dire di essere finito nel mirino bianconero, ed è una bella soddisfazione. Se si trasformerà in altro, lo dirà il tempo. Ma anche l’incastro del prossimo mercato. Alla Continassa hanno da tempo fissato gli obiettivi della prossima finestra di mercato: la priorità resta quella di valutare le opzioni in saldo e quelle solamente da cogliere, un po’ come accaduto lo scorso gennaio con Kolo Muani. I ruoli da coprire? Oltre al centrocampista - occorre un regista, prevalentemente -, ci sarebbe in fondo da coprire anche la casella dell’esterno destro, su cui ci si muove pure coltivando la speranza di ritrovare Joao Mario.
Juve, niente follie
Prima o poi, il periodo di adattamento finirà. Altrimenti le parti saranno più concretamente costrette a separarsi. Scenari, comunque. Al momento non contemplati, che però hanno un’influenza diretta sulle scelte a cui sarà chiamato il club da qui alle prossime settimane. Un mese e mezzo al nuovo anno, perciò alla chiamata alle armi della rimonta: passeranno pure dalla fase di compravendita, per la quale la Juventus ha già chiarito di non poter fare follie (colpa dei paletti del Fair Play Finanziario), ma non per questo di volersi privare di opportunità.
Aspettando l'algoritmo...
Ecco, Beyuku lo è. E prenderlo prima di vederlo sbocciare altrove è uno dei punti salienti del percorso a cui i dirigenti juventini sono chiamati: costruire in casa i campioni del futuro, non ricorrere al flusso di milioni per allestire la squadra. In attesa di un algoritmo più performante - alla Continassa n’è appena arrivato uno nuovo di zecca -, l’occhio umano ha intanto restituito un nome che ha già stupito molti, i modenesi in primis. Far presto non sarebbe importante, ma l’unica cosa a contare.
