Titolare con la Francia, ha stupito tutti: su chi ha messo gli occhi la Juve

Un nome nuovo, diverso, ma parecchio intrigante. Si tratta di Gady-Pierre Beyuku, che ha appena 19 anni ma sembra già pronto per il calcio dei grandi. La Juventus non vorrebbe farselo sfuggire, soprattutto considerando la penuria di alternative proprio nel ruolo del francese: è un terzino destro, di quelli di corsa e di qualità, però anche con una propensione (più) difensiva e per questo in grado di convincere tutti. In particolare gli scout bianconeri, per i quali il percorso del ragazzo con la Francia Under 20 ai Mondiali di categoria in Cile sono stati davvero importanti. E allora: occhi fissi, puntati, in attesa di capire le intenzioni del Modena - dove Beyuku è arrivato direttamente dalle giovanili della Triestina, solamente la scorsa estate - sul suo profilo.