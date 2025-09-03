Juve, com'è andata veramente con Kolo Muani

Ma perché alla fine la Juve non ha preso Kolo Muani ? Se lo chiedono in molti, per primo proprio Kolo, che ci è rimasto molto male, ma andiamo con ordine e analizziamo i vari punti di vista della situazione. Il primo è proprio quello di Kolo, che ha passato l'estate a rifiutare squadre, allenarsi da solo, in attesa che i dirigenti della Juve mantenessero la promessa che gli avevano fatto a giugno: "Non ti preoccupare, fosse anche all'ultimo giorno di mercato, ti prendiamo". E invece proprio all'ultimo giorno di mercato hanno preso Openda e Kolo è rimasto con il cerino in mano. Per carità il cerino si chiama Tottenham e, quindi, si può dire che sia caduto in piedi, ma lui voleva la Juve e ci credeva.

Juve-Kolo Muani: un matrimonio non andato in porto

Poi c'è il punto di vista del Paris Saint-Germain, che ha sempre negato alla Juve la possibilità di avere il giocatore in prestito, senza obbligo di riscatto. Per i parigini era una questione di principio, non avevano dato l'obbligo a gennaio, ma ora sostenevano che la Juve non dovesse più provare il giocatore, se lo voleva così tanto, si sarebbe dovuta impegnare ad acquistarlo. La Juve era convinta che, alla lunga, il Paris avrebbe ceduto, ma così non è stato anche se, curiosamente, proprio il Paris ha poi ceduto Kolo in prestito secco al Tottenham. A volte le questioni di principio finiscono per rendere tesi i rapporti fra club e produrre queste assurdità. La Juve, che non voleva avere obblighi di riscatto per ragioni di bilancio, nel corso dell'estate ha maturato un altro dubbio, legato all'ingaggio di Kolo: 9 milioni netti a stagione. Il fatto di non riuscire a liberarsi di Vlahovic rendeva quello stipendio particolarmente pesante per le casse del club e, anche per questo, Comolli non ha fatto nessuno sforzo per andare incontro alle richieste del Paris Saint-Germain. Anche lui, insomma, ne ha fatto una questione di principio e così all'ultimo giorno si sono infranti i sogni di Kolo ed è nato il sogno di Openda, che non sperava di trovare un grande club nelle ultime 24 ore di mercato. E voi, l'avreste fatto uno sforzo in più per Kolo?

