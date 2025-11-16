Il Genoa rimette gli occhi su Perin. La Juve riflette, ma senza sostituto...

TORINO - Genova lo richiama a sé, come un porto che non dimentica le sue vele migliori. E Mattia Perin, che quel mare l’ha respirato da ragazzo e da uomo, non può restare indifferente. Anche perché le lancette scorrono veloci, e all’alba dei 34 anni - con un contratto che scadrà nel giugno del 2027 - è più che lecito interrogarsi sul proprio futuro. Specie se senti di poter dire ancora la tua tra i pali, dopo quattro stagioni passate a fare il vice di Szczesny - prima - e Di Gregorio - poi. L’arrivo in panchina di Spalletti non ha intaccato minimamente le gerarchie bianconere: il titolare è e resta l’ex Monza. Guai dunque ad illudersi che possa prefigurarsi uno scenario simile a quello della passata stagione, con Perin che - di giornata in giornata - si contendeva una maglia da titolare con Di Gregorio. Il Genoa ha intuito il momento, e negli scorsi giorni ha iniziato a sondare il terreno per comprendere la fattibilità di un eventuale ritorno di Perin in rossoblù. Il tutto sfruttando una scorciatoia d’intesa da non sottovalutare: l’eccellente rapporto tra Perin e il neo tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, all’insegna del rispetto e della stima reciproca.