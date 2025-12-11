Comolli, sentito cosa ha detto Mourinho? "Il nuovo McTominay è lui"! Club europei vigili, la Juve...

Avete sentito la conferenza stampa di Mourinho dopo Benfica-Napoli? Perché è abbastanza interessante. Al di là delle parole sulla prossima sfida con la Juve allo Stadium, che Mou ha definito «durissima», c'è stato un simpatico siparietto su McTominay , lo scozzese del Napoli che Mou aveva fatto esordire allo United.

«Il sacchetto che ho qui con me? C'è la maglia di McTominay». ha spiegato ridendo: «Quando ero allo United ho messo in panca Pogba per far giocare lui. il minimo che poteva fare era regalarmi la maglietta». Ma la cosa più interessante è quella che Mou ha detto direttamente al suo ex centrocampista: «Gli ho spiegato che se vuole sapere chi sarà il prossimo McTominay deve seguire il ragazzino a cui ho fatto giocare gli ultimi minuti. Il nuovo McTominay è lui».

Il ragazzino si chiama José Neto, ha 17 anni, e non gioca proprio nello stesso ruolo, ma è un terzino sinistro, comunque duttile e che spesso svaria anche in mezzo al campo. Gioca stabilmente nella seconda squadra del Benfica, ma Mourinho lo ha già fatto esordire in Champions e sostiene che sia uno dei giovani europei più promettenti in circolazione. I club europei sono già all'erta, chi ha bisogno di un esterno (per esempio la Juve) forse non dovrebbe farselo scappare.