Comolli, sentito cosa ha detto Mourinho? "Il nuovo McTominay è lui"! Club europei vigili, la Juve...

Avete sentito la conferenza stampa di Mourinho dopo Benfica-Napoli? Perché è abbastanza interessante. Al di là delle parole sulla prossima sfida con la Juve allo Stadium, che Mou ha definito «durissima», c'è stato un simpatico siparietto su McTominay, lo scozzese del Napoli che Mou aveva fatto esordire allo United.
«Il sacchetto che ho qui con me? C'è la maglia di McTominay». ha spiegato ridendo: «Quando ero allo United ho messo in panca Pogba per far giocare lui. il minimo che poteva fare era regalarmi la maglietta». Ma la cosa più interessante è quella che Mou ha detto direttamente al suo ex centrocampista: «Gli ho spiegato che se vuole sapere chi sarà il prossimo McTominay deve seguire il ragazzino a cui ho fatto giocare gli ultimi minuti. Il nuovo McTominay è lui».
Il ragazzino si chiama José Neto, ha 17 anni, e non gioca proprio nello stesso ruolo, ma è un terzino sinistro, comunque duttile e che spesso svaria anche in mezzo al campo. Gioca stabilmente nella seconda squadra del Benfica, ma Mourinho lo ha già fatto esordire in Champions e sostiene che sia uno dei giovani europei più promettenti in circolazione. I club europei sono già all'erta, chi ha bisogno di un esterno (per esempio la Juve) forse non dovrebbe farselo scappare.
Alla scoperta di Josè Neto
Contro il Napoli Josè Neto ha giocato appena un minuto, non abbastanza per far vedere le sue qualità, ma secondo Josè Mourinho il giovane classe 2008 è un talento cristallino. Non a caso il portoghese è titolarissimo nell'Under 23 del Benfica, dove in questa stagione ha già collezionato 5 assist in 11 presenze tra campionato Primavera e Youth League. Alto 1,84m, Josè Neto è quindi un terzino dalla grande propensione offensiva, molto abile tecnicamente.
Dopo aver passato i primissimi anni al Mineiro Aljustrelense, squadra della sua città Natale, a soli 9 anni viene notato dal Benfica, che lo porta subito a Lisbona. Qui fa tutta la trafila nelle giovanili, passando per Under 15 e Under 17, fino a che questa estate, a 17 anni, si trasferisce in pianta stabile al Benfica U23. Un salto in avanti notevole, segno di doti tecniche e fisiche fuori dal comune. Mourinho crede in lui e magari a breve potrebbe anche arrivare l'esordio nella Liga Portugal. Nel frattempo il salto tra i grandi in Champions c'è già stato: la Juventus e tutte le altre big europee sono avvertite.
