"Napoli dominato", Mourinho esalta il Benfica e avverte la Juve: "Vogliamo i playoff"

Di seguito le parole di Mourinho a Sky Sport: "La squadra sta giocando bene, con lo Sporting abbiamo fatto bene e mi aspettavo una grande partita, consapevoli che il Napoli fosse una grande squadra con un ottimo allenatore. Abbiamo fatto bene e meritato questa vittoria. Abbiamo interpretato bene la partita, Ivanovic ha cambiato il nostro modo di giocare. I calciatori hanno avuto personalità e una mentalità alla Benfica. Abbiamo sei punti e siamo ancora in corsa. Difficile per me dire se c'è differenza tra campionato italiano e Champions, anche in Portogallo abbiamo questa difficoltà, penso che l'aspetto economico sia fondamentale, chi vince la Champions sono quelle squadre che hanno tanto da investire".