"Napoli dominato", Mourinho esalta il Benfica e avverte la Juve: "Vogliamo i playoff"

Josè Mourinho ha commentato la vittoria per 2-0 sul Napoli in Champions League ai microfoni di Prime Video: “Ho parlato con Spinazzola, sta costruendo una grande carriera. Mentre con McTominay ho parlato del fatto che sto facendo debuttare i prossimi Scott: l’ho fatto anche con Callejon, adesso sembra un allenatore. Abbiamo meritato, abbiamo fatto una partita straordinaria. Qualcuno dirà che oggi il Napoli non è stata la solita squadra ma voglio difendere il mio lavoro e quello dei ragazzi. Abbiamo meritato una partita dominata e vincere contro una squadra come questa ci fa capire di essere ancora vivi nella competizione. I conti sono semplici, abbiamo sei punti: se avessimo vinto con il Qarabag in casa la storia in questa Champions League sarebbe diversa. Abbiamo avuto un calendario ultra difficile, era importante vincere oggi per sperare ancora nella qualificazione”. Il Benfica tornerà in campo in Champions League il 21 gennaio 2026 allo Stadium ospite della Juventus di Luciano Spalletti.
Le parole di Mourinho a Sky
Di seguito le parole di Mourinho a Sky Sport: "La squadra sta giocando bene, con lo Sporting abbiamo fatto bene e mi aspettavo una grande partita, consapevoli che il Napoli fosse una grande squadra con un ottimo allenatore. Abbiamo fatto bene e meritato questa vittoria. Abbiamo interpretato bene la partita, Ivanovic ha cambiato il nostro modo di giocare. I calciatori hanno avuto personalità e una mentalità alla Benfica. Abbiamo sei punti e siamo ancora in corsa. Difficile per me dire se c'è differenza tra campionato italiano e Champions, anche in Portogallo abbiamo questa difficoltà, penso che l'aspetto economico sia fondamentale, chi vince la Champions sono quelle squadre che hanno tanto da investire".
