Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

"Napoli dominato", Mourinho esalta il Benfica e avverte la Juve: "Vogliamo i playoff"

Il tecnico portoghese ha commentato, nel post gara, la vittoria in Champions League sulla formazione di Conte
"Napoli dominato", Mourinho esalta il Benfica e avverte la Juve: "Vogliamo i playoff"
2 min

Josè Mourinho ha commentato la vittoria per 2-0 sul Napoli in Champions League ai microfoni di Prime Video: “Ho parlato con Spinazzola, sta costruendo una grande carriera. Mentre con McTominay ho parlato del fatto che sto facendo debuttare i prossimi Scott: l’ho fatto anche con Callejon, adesso sembra un allenatore. Abbiamo meritato, abbiamo fatto una partita straordinaria. Qualcuno dirà che oggi il Napoli non è stata la solita squadra ma voglio difendere il mio lavoro e quello dei ragazzi. Abbiamo meritato una partita dominata e vincere contro una squadra come questa ci fa capire di essere ancora vivi nella competizione. I conti sono semplici, abbiamo sei punti: se avessimo vinto con il Qarabag in casa la storia in questa Champions League sarebbe diversa. Abbiamo avuto un calendario ultra difficile, era importante vincere oggi per sperare ancora nella qualificazione”. Il Benfica tornerà in campo in Champions League il 21 gennaio 2026 allo Stadium ospite della Juventus di Luciano Spalletti.

Le parole di Mourinho a Sky

 

Di seguito le parole di Mourinho a Sky Sport: "La squadra sta giocando bene, con lo Sporting abbiamo fatto bene e mi aspettavo una grande partita, consapevoli che il Napoli fosse una grande squadra con un ottimo allenatore. Abbiamo fatto bene e meritato questa vittoria. Abbiamo interpretato bene la partita, Ivanovic ha cambiato il nostro modo di giocare. I calciatori hanno avuto personalità e una mentalità alla Benfica. Abbiamo sei punti e siamo ancora in corsa. Difficile per me dire se c'è differenza tra campionato italiano e Champions, anche in Portogallo abbiamo questa difficoltà, penso che l'aspetto economico sia fondamentale, chi vince la Champions sono quelle squadre che hanno tanto da investire".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Josè Mourinho ha commentato la vittoria per 2-0 sul Napoli in Champions League ai microfoni di Prime Video: “Ho parlato con Spinazzola, sta costruendo una grande carriera. Mentre con McTominay ho parlato del fatto che sto facendo debuttare i prossimi Scott: l’ho fatto anche con Callejon, adesso sembra un allenatore. Abbiamo meritato, abbiamo fatto una partita straordinaria. Qualcuno dirà che oggi il Napoli non è stata la solita squadra ma voglio difendere il mio lavoro e quello dei ragazzi. Abbiamo meritato una partita dominata e vincere contro una squadra come questa ci fa capire di essere ancora vivi nella competizione. I conti sono semplici, abbiamo sei punti: se avessimo vinto con il Qarabag in casa la storia in questa Champions League sarebbe diversa. Abbiamo avuto un calendario ultra difficile, era importante vincere oggi per sperare ancora nella qualificazione”. Il Benfica tornerà in campo in Champions League il 21 gennaio 2026 allo Stadium ospite della Juventus di Luciano Spalletti.

1
"Napoli dominato", Mourinho esalta il Benfica e avverte la Juve: "Vogliamo i playoff"
2
Le parole di Mourinho a Sky

Champions, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS