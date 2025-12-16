Joao Mario, chi l'ha visto? Assist dalla Premier per l'exit strategy Juve

Da freccia lusitana a desaparecido il passo è stato, terribilmente, breve per Joao Mario , del quale da tempo ormai si sono perse le tracce. Roba da telefonare a “Chi l’ha visto”. Arrivato con credenziali e aspettative importanti, il laterale destro portoghese aveva già giocato a sprazzi durante la gestione Tudor (7 presenze in campionato e 2 in Champions) per poi sparire, letteralmente, dal campo con l’avvento di Luciano Spalletti. Incredibile ma vero. Il tecnico di Certaldo, infatti, l’ha impiegato finora per appena 11 minuti in Serie A. Tutti disputati alla prima del tecnico sulla panchina bianconera contro la Cremonese.

Spalletti, messaggio chiaro

Era il primo novembre: da allora l’ex Porto non ha più messo piede sul rettangolo verde in A. Zero minuti collezionati nelle 5 giornate successive di campionato contro Torino, Fiorentina, Cagliari, Napoli e Bologna a evidenziare come Joao Mario non sia nei piani spallettiani. Al Dall’Ara addirittura non è stato neanche fatto il quinto cambio. Per la serie: di questo passo JM rischia di non entrare mai. Tanto che si può, tranquillamente, parlare di bocciatura. Anche perché il quadro della situazione non migliora affatto, se estendiamo il discorso alle coppe. Pure in Champions League il classe 2000 non è mai stato impiegato in campo da Spalletti, che l’ha relegato al ruolo di spettatore contro Sporting, Bodo e Pafos.

Joao Mario ai saluti

È andata leggermente meglio - si fa per dire - in Coppa Italia, competizione nella quale, nonostante il turnover, Joao si è dovuto accontentare di uno spezzone da 18 minuti. Di questi tempi meglio di niente, anche se nei prossimi giorni i suoi rappresentati sono intenzionati a fare il punto della situazione con la dirigenza juventina. Il terzino finora aveva sempre tenuto duro dinanzi alle esclusioni dall’undici titolare, convinto di dover spingere al massimo in allenamento per prendersi una maglia da titolare. Missione possibile se qualcuno crede davvero in te. Altrimenti meglio iniziare a guardarsi intorno, visto che gennaio si avvicina e può offrire una possibilità d’uscita. Per tutti.