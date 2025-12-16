Serie A, Italia e Mondiale: Insigne si mette sul mercato, "Ho ancora qualcosa da dire"

"Mi sto allenando e spero che presto arrivi qualcosa che mi entusiasmi. Ormai voi giornalisti sapete più di me. Scopro notizie che nemmeno io so ancora. Il discorso mercato è semplice: sono sereno, la vivo in attesa". A dirlo è Lorenzo Insigne , tornato a parlare del proprio futuro mentre le indiscrezioni che lo accostano alla Lazio di Maurizio Sarri scaldano il mercato di gennaio. L'ex attaccante del Napoli ha risposto dall'ospedale pediatrico Pausilipon, dove martedì 16 ha fatto visita ai suoi piccoli tifosi: "Per me è molto difficile da spiegare: mi dispiace vedere bambini così piccoli in queste condizioni di salute. È molto toccante, ho tre figli e capisco lo stato d'animo dei genitori. Non è facile per niente vivere una situazione così - ha dichiarato ai microfoni Sky - . Poi, per noi che stiamo bene, a parole è tutto semplice. Per fortuna ci sono professionisti all'altezza che danno tutto per questi bambini e le loro famiglie. Per me essere qui è un piacere: l'idea di aver regalato anche solo per pochi secondi un sorriso a questi bambini significa molto per me. Lo sanno, sono sempre a loro disposizione, è giusto che sia così. Molti di loro da napoletani tifano Napoli! Di questo sono molto contento".

Insigne: "In Supercoppa tifo Napoli"

Chiuso il ciclo di 10 stagioni con la maglia del Napoli, indossata dal 2012 al 2022 (a cui si aggiunge la prima stagione 2009/2010), Insigne si è trasferito al Toronto Fc, club a cui è rimasto legato fino alla risoluzione del contratto decisa nel luglio 2025. Svincolato da allora, il campione d'Europa con la Nazionale nel 2021 ha risposto su un possibile ritorno in Serie A e sul desiderio di tornare a indossare l'Azzurro. "Ho voglia di divertirmi e so di avere ancora qualcosa da dare e da dire. Intanto, c'è una lotta al vertice appassionante con Inter, Milan, Roma e il suo Napoli che si alternano in testa. Inter, Milan e Napoli hanno grandi campioni e sono grandi squadre. È un bel campionato: se continuano così ci sarà una lotta fino alla fine. Ovvio, spero sempre che sia il Napoli a trionfare", ha dichiarato l'attaccante classe '91, che ha lasciato Castel Volturno la stagione precedente il trionfo targato Luciano Spalletti, chiudendo con un bilancio complessivo di 434 presenze, 122 gol e 95 assist. "La Supercoppa? È sempre una bella competizione, perché quando puoi vincere qualcosa ti diverti. Ai miei ex compagni e tifosi del Napoli faccio un grandissimo in bocca al lupo.

Insigne: "Gattuso sa cosa penso. Conte non riesce a..."

"La Nazionale? Ho un grande rapporto con Gattuso, l'ho sempre ribadito anche quando era qui a Napoli. Penso che saprà tirare fuori il meglio dai giocatori per arrivare al Mondiale. È giusto che sia così. Non possiamo immaginarci un'altra volta fuori. Quando uno gioca, il pensiero c'è sempre. Ho vinto anche un Europeo (di 54 presenze e 10 gol invece il bilancio con l'Italia, dove ha esordito a 21 anni sotto la gestione Cesare Prandelli, ndr). La voglia c'è, ma prima devo tornare in un club e poi pensare alla Nazionale. Il mister sa il mio pensiero. Ripeto: mi sento bene, mi alleno in campo e in palestra, sperando che arrivi qualcosa che mi soddisfi e che mi permetta di tornare. Gli alti e bassi di Conte? Penso che sia normale. Sono tante stagioni che nel Napoli ci sono giocatori con tanto minutaggio nelle gambe. Poi si è aggiunta la sfortuna degli infortuni, quindi il mister non riesce a far riposare i giocatori. Ma queste situazioni ci sono sempre e l'allenatore sarà bravo a venirne fuori come sta già facendo. Ho un grandissimo rapporto con chi è rimasto: siamo amici, ritorneranno anche più forti". Oltre a Euro 2020, nel proprio palmarès Insigne vanta 2 Coppa Italia (2013/2014, 2019/2020) e 1 Supercoppa (2014).