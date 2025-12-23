Da Perin a Dzeko: il Genoa prepara un 2026 a 5 stelle

Sotto l’albero di Natale Daniele De Rossi potrebbe ritrovarsi a scartare diversi regali da parte dei suoi dirigenti. Sono addirittura cinque i rinforzi nel mirino del Genoa: un portiere, un paio di difensori (un centrale e un terzino), un centrocampista e una punta . Insomma, restyling completo all’orizzonte per il club rossoblù, che ha messo gli occhi su Mattia Perin come prima scelta per la porta. Il portiere gradisce il clamoroso ritorno e c’è già una bozza d’intesa triennale . Una maglia speciale quella genoana per il classe 1992 che sarebbe pronto ad indossarla per la quarta volta. Stavolta per chiuderci la carriera da totem e forse pure capitano. La Juve per cedere il proprio dodicesimo chiede un indennizzo e deve prima trovare un sostituto. A far spazio a Perin sarebbe Leali (in scadenza a giugno). Quest’ultimo può finire alla Lazio al posto di Mandas , che è apprezzato da diversi club tra i quali lo stesso Genoa come piano B per la porta qualora dovessero naufragare i contatti per Perin.

De Rossi vuole un suo pupilo...e Dzeko!

A centrocampo, invece, De Rossi spinge per un suo pupillo: quel Nicolò Pisilli che proprio il Campione del Mondo 2006 ha lanciato alla Roma. Possibile il prestito semestrale, a patto che Gasperini (finora poco propenso…) dia il via libera alla partenza del gioiellino romano. Davanti i liguri sono in pressing per un’altra vecchia conoscenza di DDR: Edin Dzeko che sembra ormai prossimo all’addio alla Fiorentina e potrebbe infondere quell’esperienza che manca al reparto offensivo genoano.

Da una rossoblù all’altra: pure il Cagliari si è informato sul Cigno di Sarajevo, visto che i sardi sono alla ricerca di un sostituto di Belotti (out per infortunio fino a fine campionato). La società del presidente Giulini pensa a Brescianini (Atalanta) e Vergara (Napoli) per la mediana; mentre in difesa piace un altro elemento dei Campioni d’Italia: Marianucci sul quale sono forti il Toro e la Cremonese.

Occhio agli incastri di mercato: se il classe 2004 va in Sardegna a quel punto Luperto potrebbe volare in grigiorosso dal mentore Nicola. Viceversa la Cremo proverà a chiudere entro la Befana per il centrale toscano. Sarà molto attivo in questa finestra invernale pure il Pisa, che progetta ben cinque acquisti (difensore centrale, esterno sinistro, regista, trequartista e attaccante). Come fantasista occhio a Valentin Carboni che il Genoa rimanderà con sei mesi d’anticipo all’Inter, pronta a dirottarlo di nuovo altrove e in prestito.