Gatti via, dentro il regista: Juve e Milan cucinano il clamoroso scambio di mercato

MILANO - Füllkrug subito, Kostic a giorni e Vlahovic, chissà, in estate, con il sogno Kean sempre sullo sfondo. Senza scordare il punto di domanda enorme sul futuro - a breve termine e a fine stagione - di Gimenez e Nkunku. Gira e rigira, il Milan si ritrova ancora a ballare sulle punte dopo un'estate controversa dove sono stati valutati, cercati e sondati tantissimi centravanti: come dimenticare quanto accaduto con i vari Boniface, Hojlund, Harder... Dopo aver messo una toppa - da quasi 40 milioni - con Nkunku, adesso il Milan è corso ai ripari ingaggiando il prossimo 33enne tedesco Fullkrug, reduce da 18 mesi complicati in Premier, ma di ruolo centravanti d'area, quello che manca terribilmente ad Allegri. La rivoluzione offensiva del Diavolo, però, non si fermerà qui. Se dovessero arrivare proposte "indecenti", oggi non preventivabili, per Gimenez e Nkunku, a Casa Milan verrebbero prese in esame e a quel punto chissà che a fine gennaio non si possa cercare un ulteriore innesto. A prescindere da ciò, però, il ds Tare sta chiudendo per un altro acquisto in attacco, seppur di prospettiva. Anzi, una prospettiva doppia, come spiegheremo.
Kostic dal Partizan
Il Milan infatti, come raccontato già nei giorni scorsi, è a un passo da Andrej Kostic, centravanti montenegrino classe 2007 del Partizan Belgrado. Un giocatore giovane, ma già formato avendo 8 gol nel campionato serbo in 20 gare, seppur solo 4 da titolare. La società rossonera ha messo sul piatto 2.5-3 milioni più bonus, per un'operazione da quasi 5 complessivi. Andrà poi capito il percorso migliore per Kostic (con l'Under 21 del suo paese ha segnato nei mesi scorsi all'Italia): se rimarrà in prestito al Partizan, se verrà mandato in prestito altrove o - la soluzione al momento in cima alla lista - resterà a Milanello per allenarsi con la prima squadra e mettere minuti con Milan Futuro. Di certo c'è l'ok da giorni del suo agente, quel Darko Ristic che da anni cura gli interessi anche di Dusan Vlahovic. Kostic in Serbia viene paragonato proprio all'attaccante bianconero - che Corvino acquistò 18enne proprio dal Partizan nel 2018 - e potrebbe essere una sorta di antipasto negli affari fra Ristic e il Milan. Allegri ha fatto spesso il nome dello juventino durante il mercato estivo 2025, poi da Milano non hanno mai affondato il colpo perché la Juventus ha sempre chiesto molto e Vlahovic non ha forzato la mano per andare via. Dusan però non ha rinnovato il contratto in scadenza nel giugno 2026 con la Juventus e non è detto che lo faccia, dunque, se non cambieranno le cose, da luglio sarà libero di andare altrove. E quell'altrove potrebbe essere il Milan che a fine annata dovrà inevitabilmente valutare l'inserimento di un nuovo nove, a prescindere da come andrà l'esperienza di Fullkrug, proprio perché sia Gimenez che Nkunku potrebbe non rimanere in rossonero. Si vedrà, intanto è pronto a sbarcare Kostic, di ruolo attaccante, ma pure un po' apripista…
Non solo DV9
Preso il centravanti, adesso Furlani, Tare e Moncada dovranno concentrarsi sul difensore da aggiungere alla rosa di Max Allegri. De Winter - spesso insufficiente, vedi anche nelle ultime uscite con Sassuolo (leggero su Pinamonti) e Napoli (fatto a “pezzi” da Hojlund) - e il giovane Odogu (11 minuti in Coppa Italia e tre presenze con Milan Futuro in Serie D), nonostante i 25 milioni complessivi spesi per acquistarli, hanno infatti dimostrato di non poter essere dei ricambi affidabili in chiave scudetto-zona Champions del trio Tomori-Gabbia-Pavlovic. La dirigenza rossonera è alla ricerca di un difensore per lo più esperto e a basso costo - meglio se in prestito con diritto come Füllkrug -, che possa disimpegnarsi sia da centrale, che da “braccetto”.
Intriga Gatti, aspettando Gomez
Il preferito a Casa Milan rimane Joe Gomez del Liverpool, jolly difensivo che il Diavolo aveva già sfiorato a fine agosto. Anzi, la trattativa sembrava a un buon punto, prima che i Reds bloccassero tutto, in virtù del mancato trasferimento ad Anfield di Guehi, capitano del Crystal Palace. Il Milan ha bussato ancora alla porta del Liverpool, ma Slot non ha finora aperto alla cessione dell’ex nazionale inglese - infortunatosi il 13 dicembre contro il Brighton - perché fra novembre e inizio mese lo ha utilizzato spesso. La situazione però potrebbe cambiare a gennaio inoltrato, soprattutto se il Liverpool dovesse acquistare un difensore. Dunque, non è da escludere che Tare si prenda del tempo per capire l’evolversi della vicenda Gomez. Al tempo stesso, però, il ds rossonero non può rimanere fermo e valuta altri profili. È stato nuovamente proposto il francese Disasi del Chelsea, ma non convince del tutto e adesso pare essersi inserita la Roma. Nella lista c'è anche Sule del Borussia Dortmund, ma pure lui non è sul mercato. C'è stato un sondaggio esplorativo con l'ex interista Skriniar, capitano e colonna del Fenerbahce che non intende assolutamente privarsene. Da capire il futuro dell'inglese Dier, rientrato da poco da un infortunio col Monaco. Così come successo in estate per Vlahovic - suggerito senza fortuna - e Rabiot - lui invece arrivato -, Allegri ha indicato un nome anche per la difesa, ovvero Federico Gatti.
Il Milan propone Ricci alla Juve per Gatti
Il centrale torinese con Spalletti non ha giocato molto, anche a causa di un infortunio. La domanda però è scontata: i bianconeri lo libereranno a prezzo di saldo a una diretta concorrente per la zona Champions? Per convincere la Signora il Milan è pronto a proporre lo scambio con Samuele Ricci. Il centrocampista ex Toro è passato al Diavolo in estate dai granata in cambio di circa 23 milioni di euro. Se Gatti ritroverebbe Massimiliano Allegri, tecnico con il quale ha lavorato negli anni del livornese a Torino, Ricci riabbraccerebbe il tecnico che lo ha lanciato in Nazionale. Anche se ha debuttato sotto la gestione di Roberto Mancini, infatti, il classe 2001 ha trovato posto in pianta stabile tra i convocati azzurri proprio con il commissario tecnico di Certaldo. E sì che servirebbe molto alla Juve, sempre alla disperata ricerca di un regista.
