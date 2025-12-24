Gatti via, dentro il regista: Juve e Milan cucinano il clamoroso scambio di mercato

MILANO - Füllkrug subito, Kostic a giorni e Vlahovic , chissà, in estate, con il sogno Kean sempre sullo sfondo. Senza scordare il punto di domanda enorme sul futuro - a breve termine e a fine stagione - di Gimenez e Nkunku . Gira e rigira, il Milan si ritrova ancora a ballare sulle punte dopo un'estate controversa dove sono stati valutati, cercati e sondati tantissimi centravanti: come dimenticare quanto accaduto con i vari Boniface , Hojlund , Harder ... Dopo aver messo una toppa - da quasi 40 milioni - con Nkunku , adesso il Milan è corso ai ripari ingaggiando il prossimo 33enne tedesco Fullkrug , reduce da 18 mesi complicati in Premier , ma di ruolo centravanti d'area, quello che manca terribilmente ad Allegri . La rivoluzione offensiva del Diavolo, però, non si fermerà qui. Se dovessero arrivare proposte "indecenti", oggi non preventivabili, per Gimenez e Nkunku , a Casa Milan verrebbero prese in esame e a quel punto chissà che a fine gennaio non si possa cercare un ulteriore innesto. A prescindere da ciò, però, il ds Tare sta chiudendo per un altro acquisto in attacco, seppur di prospettiva. Anzi, una prospettiva doppia, come spiegheremo.

Kostic dal Partizan

Il Milan infatti, come raccontato già nei giorni scorsi, è a un passo da Andrej Kostic, centravanti montenegrino classe 2007 del Partizan Belgrado. Un giocatore giovane, ma già formato avendo 8 gol nel campionato serbo in 20 gare, seppur solo 4 da titolare. La società rossonera ha messo sul piatto 2.5-3 milioni più bonus, per un'operazione da quasi 5 complessivi. Andrà poi capito il percorso migliore per Kostic (con l'Under 21 del suo paese ha segnato nei mesi scorsi all'Italia): se rimarrà in prestito al Partizan, se verrà mandato in prestito altrove o - la soluzione al momento in cima alla lista - resterà a Milanello per allenarsi con la prima squadra e mettere minuti con Milan Futuro. Di certo c'è l'ok da giorni del suo agente, quel Darko Ristic che da anni cura gli interessi anche di Dusan Vlahovic. Kostic in Serbia viene paragonato proprio all'attaccante bianconero - che Corvino acquistò 18enne proprio dal Partizan nel 2018 - e potrebbe essere una sorta di antipasto negli affari fra Ristic e il Milan. Allegri ha fatto spesso il nome dello juventino durante il mercato estivo 2025, poi da Milano non hanno mai affondato il colpo perché la Juventus ha sempre chiesto molto e Vlahovic non ha forzato la mano per andare via. Dusan però non ha rinnovato il contratto in scadenza nel giugno 2026 con la Juventus e non è detto che lo faccia, dunque, se non cambieranno le cose, da luglio sarà libero di andare altrove. E quell'altrove potrebbe essere il Milan che a fine annata dovrà inevitabilmente valutare l'inserimento di un nuovo nove, a prescindere da come andrà l'esperienza di Fullkrug, proprio perché sia Gimenez che Nkunku potrebbe non rimanere in rossonero. Si vedrà, intanto è pronto a sbarcare Kostic, di ruolo attaccante, ma pure un po' apripista…