Ricci, l'idea Juve: Allegri non lo vede e con Spalletti può rinascere. Ma il Milan per ora dice no

L'esplosione in maglia granata

È a Torino che il classe 2001 riesce a dare il meglio di sé. Nel giro di tre stagioni e mezzo il centrocampista italiano colleziona ben 113 presenze, condite da 4 gol e 7 assist. Nel 2024/25, dopo l'infortunio di Zapata, Ricci diventa anche il capitano della squadra granata, chiaro segnale di come club e tifosi si fidino ormai ciecamente di lui. "Essere il capitano di una squadra come il Torino è un grande onore e una grande responsabilità - ha detto ai microfoni della Lega Serie A -, perché non è una squadra come le altre. Ha una storia differente, che nessuno ha. Mi ha fatto tanto piacere che il mister mi abbia scelto anche se non è facile perché ci sono tantissime dinamiche all'interno dello spogliatoio e devi stare molto più attento. Hai delle responsabilità, devi parlare con il mister. Insomma, spero di essere stato per quest'anno un capitano, un buon capitano ecco". Ricci sembrava destinato a rimanere al Torino ma nell'estate 2025 il presidente granata Urbano Cairo l'ha invece venduto al Milan per 23 milioni di euro.