Spalletti e Babbo Natale, Locatelli polacco, Perin filosofo d'amore: la Juve fa gli auguri

"Oggi siamo alla vigilia delle feste. Vi auguro tanto amore, perché l'amore non è la ricerca dell'uguaglianza, ma della diversità complementare. Amatevi, vogliatevi bene e godetevi le vostre feste con le vostre famiglie". Sono gli originali auguri di Mattia Perin (sempre più prossimo a chiudere il propriop ciclo alla Juve) che insieme ai compagni di squadra ha augurato buon Natale a tutti gli appassionati direttamente dai campi della Continassa. Così anche il tecnico bianconero Luciano Spalletti: "Nella letterina a Babbo Natale ho richiesto che i tifosi della Juventus e tutti i tifosi del calcio in generale passino un buonissimo Natale, delle buone feste e un felice anno nuovo". Reduce dai successi su Bologna e Roma - e prima ancora dal 2-0 sul Pafos in Champions League - la Juventus prepara il prossimo impegno in agenda che il 27 dicembre vedrà la Vecchia Signora scendere in campo a Pisa per la 17ª giornata di campionato, nonché ultimo appuntamento del 2025. A seguire, la gara interna con il Lecce di sabato 3 gennaio.