Spalletti e Babbo Natale, Locatelli polacco, Perin filosofo d'amore: la Juve fa gli auguri

"Oggi siamo alla vigilia delle feste. Vi auguro tanto amore, perché l'amore non è la ricerca dell'uguaglianza, ma della diversità complementare. Amatevi, vogliatevi bene e godetevi le vostre feste con le vostre famiglie". Sono gli originali auguri di Mattia Perin (sempre più prossimo a chiudere il propriop ciclo alla Juve) che insieme ai compagni di squadra ha augurato buon Natale a tutti gli appassionati direttamente dai campi della Continassa. Così anche il tecnico bianconero Luciano Spalletti: "Nella letterina a Babbo Natale ho richiesto che i tifosi della Juventus e tutti i tifosi del calcio in generale passino un buonissimo Natale, delle buone feste e un felice anno nuovo". Reduce dai successi su Bologna e Roma - e prima ancora dal 2-0 sul Pafos in Champions League - la Juventus prepara il prossimo impegno in agenda che il 27 dicembre vedrà la Vecchia Signora scendere in campo a Pisa per la 17ª giornata di campionato, nonché ultimo appuntamento del 2025. A seguire, la gara interna con il Lecce di sabato 3 gennaio.
Gli auguri dei bianconeri
A unirsi al coro degli auguri, anche Johnatan David, Fabio Miretti ("Ciao tifosi bianconeri, buon anno e buone feste!"), Teun Koopmeiners ("Buon Natale a tutti e un grande abbraccio"), Andrea Cambiaso ("Buon Natale!"), Lloyd Kelly ("Godetevi il vostro Natale, mangiate bene e spero trascorriate delle belle vacanze"). C'è spazio anche per gli auguri in polacco di Arek Milik, rilanciati da Manuel Locatelli ("Wesolych Swiat", trad. "Buon Natale"). Infine, Weston McKennie ("Vi auguro delle splendide vacanze, godetevi la vostra famiglia, siate grati. Ci vediamo alla prossima sfida!"), Filip Kostic e Vasilije Adzic ("Vi auguro il meglio per queste vacanze, prendetevi cura di voi", "Vi auguro il meglio. Godetevi questi giorni con le vostre famiglie").