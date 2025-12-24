Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Com'è andata la cena della Juve? I retroscena della festa di Natale al J-Museum

Spalletti contentissimo, Locatelli al tavolo dei big, il discorso di Elkann: cosa è successo nella serata bianconera
2 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Come è andata la cena di Natale della Juve? Beh, per essere una cena aziendale non è stata poi così noiosa. La location aiutava: perché è stato emozionante per i giocatori ritrovarsi a tavola in mezzo alle coppe, alle maglie e ai cimeli della storia bianconera. «Vi abbiamo portato qui, in mezzo alla storia della Juve, per farvi capire che fate parte di questa storia», ha detto John Elkann nel suo discorso. E lo ha detto per responsabilizzare i giocatori, per far capire loro cosa rappresentano quando vanno in campo. D'altronde in mezzo alle maglie di Platini, Del Piero, Baggio, Zoff, Scirea... uno si rende conto concretamente di dove gioca.

Il più contento era Spalletti

Il più contento era Spalletti, amante dei cimeli calcistici ha particolarmente apprezzato l'ambientazione della cena. Ah, tra l'altro: era al tavolo proprio con John Elkann e hanno parlato molto fitto tutta la serata. John è molto soddisfatto di Spalletti, crede che sia l'uomo giusto per dare un po' di stabilita alla squadra, dopo anni di rivoluzioni e controrivoluzioni. Con loro, nel tavolo principale, c'era anche il capitano Locatelli e i due figli di John, Leone e il supertifoso Oceano, che ha chiacchierato molto con Locatelli. Fine della serata intorno alle 23, poi tutti a nanna, perché oggi c'è allenamento: feste sì, ma con grandissima cautela, sabato c'è il Pisa e non si può sbagliare.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS