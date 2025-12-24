Com'è andata la cena della Juve? I retroscena della festa di Natale al J-Museum

Come è andata la cena di Natale della Juve ? Beh, per essere una cena aziendale non è stata poi così noiosa. La location aiutava: perché è stato emozionante per i giocatori ritrovarsi a tavola in mezzo alle coppe, alle maglie e ai cimeli della storia bianconera. «Vi abbiamo portato qui, in mezzo alla storia della Juve, per farvi capire che fate parte di questa storia», ha detto John Elkann nel suo discorso . E lo ha detto per responsabilizzare i giocatori, per far capire loro cosa rappresentano quando vanno in campo. D'altronde in mezzo alle maglie di Platini, Del Piero, Baggio, Zoff, Scirea... uno si rende conto concretamente di dove gioca.

Il più contento era Spalletti

Il più contento era Spalletti, amante dei cimeli calcistici ha particolarmente apprezzato l'ambientazione della cena. Ah, tra l'altro: era al tavolo proprio con John Elkann e hanno parlato molto fitto tutta la serata. John è molto soddisfatto di Spalletti, crede che sia l'uomo giusto per dare un po' di stabilita alla squadra, dopo anni di rivoluzioni e controrivoluzioni. Con loro, nel tavolo principale, c'era anche il capitano Locatelli e i due figli di John, Leone e il supertifoso Oceano, che ha chiacchierato molto con Locatelli. Fine della serata intorno alle 23, poi tutti a nanna, perché oggi c'è allenamento: feste sì, ma con grandissima cautela, sabato c'è il Pisa e non si può sbagliare.

