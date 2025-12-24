Pisa-Juve: la probabile formazione di Spalletti tra turnover, dubbi e ballottaggi

Feste natalizie con la testa... al campo. Sabato 27 alle ore 20.45 all'Arena Garibaldi la Juventus sfida il Pisa, alla ricerca di continuità. Tre vittorie nelle ultime tre partite, una in Champions e due in Serie A. Il quarto posto in classifica, occupato dalla Roma, è distante appena 1 punto: nella sfida contro i toscani i bianconeri tenteranno l'operazione sorpasso. Ma quali gli uomini che scenderanno in campo contro gli uomini di Gilardino? Luciano Spalletti dovrà fare i conti con assenze ed acciacchi, con l'intenzione di non correre rischi e di gestire bene le energie.
Juve, le scelte per il Pisa
Nessun dubbio tra i pali: in porta ci sarà ancora una volta Di Gregorio. Per quanto riguarda la difesa invece, Spalletti, che dovrà ancora fare a meno di Gatti e Rugani, dovrebbe concedere un turno di riposo a Bremer. Il centrale brasiliano, tornato abile e arruolabile, viene comunque da un lungo infortunio, con l'intenzione di gestirlo con attenzione. Per questo motivo il terzetto difensivo bianconero dovrebbe vedere Kalulu come braccetto di sinistro e Kelly al centro, con Koopmeiners pronto al rientro dal 1' dopo il turno di squalifica scontato con la Roma, schierato come braccetto di sinistra. Nel caso in cui lo scenario dovesse cambiare con Bremer schierato invece titolare, a quel punto Koopmeiners potrebbe scivolare a centrocampo. Cabal, non al top, andrà valutato per capire se potrà rientrare almeno tra i convocati.
Ballottaggio in mediana
Linea a quattro a centrocampo. Pochi, pochissimi dubbi per quanto riguarda le corsie esterne: a macinare kilometri sulla destra ci sarà Cambiaso, mentre sull'out mancino spazio a Kostic. Qualche dubbio in più per quanto riguarda il centro della mediana: ad insidiare i titolarissimi c'è Miretti, che potrebbe scalzare uno tra Locatelli e Thuram. Il francese sembra essere comunque destinato a giocare dal 1', il ballottaggio insisterà invece per l'ultimo posto disponibile: a contenderselo proprio Miretti e il capitano bianconero Locatelli. Non escludendo del tutto, come detto, neanche la possibilità di vedere Koopmeiners a centrocampo e non in difesa, nel qual caso non vi sarebbero praticamente certezze su chi dei 4 possa venir schierato da titolare. Eppure per Miretti ci sarebbe anche un'altra eventualità...
Spalletti, dubbio trequarti. La punta...
Diversi dubbi per quanto riguarda la trequarti. Con Conceicao non al meglio e che non dovrebbe esserci (almeno per una maglia da titolare), il ballottaggio in essere è tra McKennie e Zhegrova. Ma il primo, come Conceicao, viene da un acciacco e non è al top; il secondo è reduce invece da una sindrome influenzale. La sensazione è che almeno uno dei due possa recuperare per il Pisa (quasi zero dubbi sulla disponibilità del kosovaro), ma nel caso nessuno fosse al meglio ecco che potrebbe spuntare l'idea Miretti per occupare uno dei due posti sulla trequarti. L'altro, neanche a dirlo, sarà invece rivestito da Yildiz. Infine la punta: resiste il ballottaggio tra David e Openda, con quest'ultimo che al momento sarebbe in vantaggio per iuna maglia da titolare. Ovviamente ancora assente Vlahovic.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Thuram/Miretti, Locatelli, Kostic; McKennie/Zhegrova, Yildiz; Openda.
