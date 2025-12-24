Pisa-Juve: la probabile formazione di Spalletti tra turnover, dubbi e ballottaggi

Spalletti, dubbio trequarti. La punta...

Diversi dubbi per quanto riguarda la trequarti. Con Conceicao non al meglio e che non dovrebbe esserci (almeno per una maglia da titolare), il ballottaggio in essere è tra McKennie e Zhegrova. Ma il primo, come Conceicao, viene da un acciacco e non è al top; il secondo è reduce invece da una sindrome influenzale. La sensazione è che almeno uno dei due possa recuperare per il Pisa (quasi zero dubbi sulla disponibilità del kosovaro), ma nel caso nessuno fosse al meglio ecco che potrebbe spuntare l'idea Miretti per occupare uno dei due posti sulla trequarti. L'altro, neanche a dirlo, sarà invece rivestito da Yildiz. Infine la punta: resiste il ballottaggio tra David e Openda, con quest'ultimo che al momento sarebbe in vantaggio per iuna maglia da titolare. Ovviamente ancora assente Vlahovic.