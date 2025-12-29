La Juve può solo ripartire da lui

Vent’anni, talento mostruoso e largamente inespresso, attitudine equilibrata, propensione naturale alla leadership, attaccamento alla maglia, immagine potente, amato dai tifosi: il destino è stato generoso con la Juventus in un momento difficile della sua storia, la Juventus deve esserlo (ma probabilmente lo sta già facendo) con Kenan Yildiz, l'unica possibile pietra angolare, per la costruzione di un qual-che futuro vincente. Nell'universo bianconero, si può discutere tutto, non che il rinnovo di Yildiz sia imprescindibile. Perché, in questa fase storica, la ricostruzione di una Juve vincente è un'operazione troppo difficile per snobbare un simile punto di partenza. Al di là di ogni, comprensibile e giustificata, dinamica negoziale, non solo non è logico, ma sarebbe proprio demenziale mettere a rischio la centralità di Yildiz in un progetto che ha come obiezione la fondazione di un ciclo. Di solito, infatti, è proprio quel tipo di fuoriclasse la pedina più difficile da pescare e - senza troppi giri di parole - la Juventus, ora come ora, non può permettersi di acquistare un giocatore del livello attuale di Yildiz, se questo giocasse in un altro club europeo. E forse non se lo può permettere nessun club italiano. Facendo una media tra le varie valutazioni si va da un minimo di 80 milioni a un massimo di 140. E anche fossero 80 milioni (che ci sembrano pochini), in Serie A, oggi, nessuno li spende in un botto solo.