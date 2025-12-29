Yildiz 2031, c’è la svolta. Maxi offerta Juve per Kenan: ingaggio da top player e il sì è più vicino

Avanti tutta. E pure con fiducia reciproca. La migliore delle sensazioni da raccogliere per il popolo juventino, che resta col fiato in sospeso ogniqualvolta si parla del futuro di quello che è diventato ormai il principale idolo della tifoseria. Meglio quindi accelerare per murare le numerose telefonate che arrivano dalle principali squadre europee puntuali ogni 7 giorni. L’ulteriore crescita delle ultime settimane targata Luciano Spalletti, infatti, ha acceso sempre di più i radar delle big straniere su Kenan Yildiz, che nelle ultime settimane si è imposto, definitivamente, come il leader tecnico della Juve. E non poteva essere altrimenti per l’elemento di maggior talento della rosa bianconera, tuttavia spesso un po’ sacrificato sull’altare dei compiti tattici in fascia da Thiago Motta (addirittura ogni tanto lo lasciava fuori dall’undici titolare) e Igor Tudor. Col tecnico di Certaldo al timone, invece, è tutta un’altra musica e i numeri lo testimoniano bene. Nelle 7 presenze in campionato il dieci turco ha già segnato 3 gol e fornito un assist vincente per Cabal nel successo di misura sul campo del Bologna. Tradotto: ormai il suo piede fatato entra sempre più in maniera determinante nei risultati della Signora. E non può essere un caso che ciò avvenga proprio ora che gioca più centrale e in una posizione di maggior vicinanza alla porta avversaria.