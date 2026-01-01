Calciomercato Roma: Zirkzee-Raspadori sì, ma serve l'addio a Ferguson e Dovbyk

Il 2025 finisce con una certezza, quella dell’aritmetica: la Roma di Ranieri prima e Gasperini poi chiude al primo posto nell’anno solare. Ha fatto più punti di tutti, anche di chi oggi è sopra ai giallorossi, come Inter, Milan e Napoli. Al giro di boa della stagione mancano ancora due partite, ma se il campionato finisse oggi la Roma sarebbe in Champions League con il quarto posto maturato dopo la vittoria contro il Genoa. Per questo il mercato alle porte impone a dirigenza e proprietà di provare a dare a Gasperini i rinforzi che servono per continuare la corsa all’Europa dei grandi che ormai manca dal 2017. Due, in particolare, i nomi sul taccuino del diesse Massara: Joshua Zirkzee e Giacomo Raspadori. Di mestiere fanno entrambi il centravanti perché il reparto che la Roma deve rinforzare è proprio quello offensivo. Nonostante i gol messi a segno di recente, Ferguson continua a non convincere. Così il primo nome sul quale i giallorossi proveranno ad accelerare è quello dell’attaccante del Manchester United. L’accordo di massima con il giocatore c’è già, manca quello tra i due club, perché il club inglese non vorrebbe farlo partire prima di aver trovato un sostituto e soprattutto sta provando a tirare su il prezzo per l’obbligo di riscatto. I Red Devils, infatti, vorrebbero dieci milioni subito e poi arrivare a 38-40 complessivi al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Dal canto suo la Roma sta provando ad abbassare la parte fissa dell’operazione, facendo forza sull’ok del calciatore, pronto a trasferirsi a Trigoria.