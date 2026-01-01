Tuttosport.com
Endrick ufficiale al Lione, dal Real Madrid sognando il mondiale col Brasile: i dettagli

Poco spazio con Xabi Alonso nei Blancos, il talento brasiliano passa in prestito all'OL per ritrovare Ancelotti nella Seleçao
2 min

LIONE - Endrick è un nuovo giocatore del Lione. Il club francese ha ufficializzato l'arrivo in prestito secco dal Real Madrid del 19enne attaccante brasiliano, che proverà a rilanciarsi in Francia dopo aver fatto da spettatore in questa prima parte di stagione alla Casa Blanca. Endrick si era unito ai nuovi compagni già nei giorni scorsi e il suo esordio dovrebbe avvenire l'11 gennaio in Coppa di Francia col Lille: il suo obiettivo è giocare con continuità e provare a convincere Ancelotti a inserirlo fra i convocati per i Mondiali.

Riscatto a Lione

Endrick si trasferisce al Lione con la formula del prestito secco fino al termine della stagione. Non è stata infatti inserita alcuna opzione per l'eventuale riscatto da parte del club francese che coprirà il 50% dell'ingaggio. Il classe 2006, alla sua seconda stagione con il Real, ha collezionato appena 99 minuti sotto la guida di Xabi Alonso, distribuiti in tre presenze complessive: 11 minuti in Champions contro il Manchester City, 11 nella Liga contro il Valencia e 77 in Coppa del Re contro il Talavera. Nella passata stagione con Ancelotti, invece, Endrick aveva giocato 37 partite complessive, di cui però solo 4 da titolare, mettendo a referto 7 gol (di cui 5 in Coppa del Re) e un assist. E proprio il tecnico di Reggiolo c'è da convincere per entrare nella lista della Coppa del Mondo, Endrick in cerca di riscatto è sbarcato a Lione.

