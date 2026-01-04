Calciomercato Juventus, Frattesi e Tonali: che sta succedendo tra Galatasaray e Chelsea

Il Galatasaray è piombato su Davide Frattesi. Il club turco sta studiando l'eventuale offerta, l'operazione riguarda un prestito oneroso a 5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 30 milioni e obbligo che scatterebbe a determinate condizioni. Sarà decisiva la volontà del giocatore che al momento attende una mossa da parte della Juventus. I nerazzurri nel frattempo attendono sviluppi sulla vicenda Joao Cancelo, in uscita dall'Al-Hilal: la volontà del portoghese rimane quella di tornare al Barcellona, ma non è escluso un inserimento a sorpresa. I rivali del Fenerbahçe, invece, continuano a monitorare la situazione legata a Christopher Nkunku, ma al momento il giocatore non ha mai manifestato la volontà di lasciare il Milan. Si muove anche la Lazio, ora libera di operare sul mercato. I biancocelesti hanno sondato il terreno per Giovanni Fabbian: al momento non sono arrivate offerte ufficiali per convincere il Bologna, ma già da domani potrebbe arrivare ulteriori novità.
Roma su Raspadori, Tonali piace al Chelsea
Nel frattempo Mattéo Guendouzi ha aperto al trasferimento in Turchia, al Fenerbahçe, ma al momento la Lazio - dopo aver ceduto Castellanos al West Ham - non vuole svendere il centrocampista francese. La Roma è a caccia di un attaccante da regalare a Gian Piero Gasperini. I giallorossi hanno già il sì dell'Atletico Madrid per Giacomo Raspadori, ma tutto dipenderà dalla volontà del calciatore che, al momento, vuole giocarsi le proprie chance coi colchoneros. Da capire anche come si muoverà il Torino, come spiegato dal direttore sportivo Gianluca Petrachi ai microfoni di Sky Sport: "Sul mercato cercheremo di cambiare qualcosa, dobbiamo portare giocatori funzionali al 3-5-2. Abbiamo già 30 calciatori a libro paga, di cui tre fuori lista. È una situazione che ci penalizza perché per far entrare un giocatore, ne deve uscire un altro". In Inghilterra diverse voci di mercato riguardano Sandro Tonali, l'ex centrocampista del Milan, attualmente al Newcastle, piace al Chelsea, senza dimenticare che è un obiettivo della Juventus per la prossima stagione.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE