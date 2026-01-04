Calciomercato Juventus, Frattesi e Tonali: che sta succedendo tra Galatasaray e Chelsea

Il Galatasaray è piombato su Davide Frattesi. Il club turco sta studiando l'eventuale offerta, l'operazione riguarda un prestito oneroso a 5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 30 milioni e obbligo che scatterebbe a determinate condizioni. Sarà decisiva la volontà del giocatore che al momento attende una mossa da parte della Juventus. I nerazzurri nel frattempo attendono sviluppi sulla vicenda Joao Cancelo, in uscita dall'Al-Hilal: la volontà del portoghese rimane quella di tornare al Barcellona, ma non è escluso un inserimento a sorpresa. I rivali del Fenerbahçe, invece, continuano a monitorare la situazione legata a Christopher Nkunku, ma al momento il giocatore non ha mai manifestato la volontà di lasciare il Milan. Si muove anche la Lazio, ora libera di operare sul mercato. I biancocelesti hanno sondato il terreno per Giovanni Fabbian: al momento non sono arrivate offerte ufficiali per convincere il Bologna, ma già da domani potrebbe arrivare ulteriori novità.