Inzaghi risponde no al Manchester United: l’ex Inter non si muove dall’Al-Hilal

Il Man United, dopo aver esonerato Amorim, ha sondato l’eventuale disponibilità di Simone Inzaghi a diventare il nuovo manager dei Red Devils. Tuttavia l’allenatore piacentino, pur consapevole del prestigio della piazza e della Premier, ha risposto "No, thanks", senza approfondire nemmeno il discorso, visto che vuole proseguire e portare a termine possibilmente con grandi risultati il progetto iniziato negli scorsi mesi in Arabia Saudita con l’Al Hilal. Momentaneamente la squadra di Riad è al primo posto in classifica nel torneo nazionale, con un punto di vantaggio sull’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, grazie a 10 vittorie e 2 pareggi, ma anche in vetta solitaria nel proprio girone della Champions League asiatica, con 6 successi in altrettanti incontri. Gli emissari del Man United - che in un primo tempo avevano carcato Zidane, con l’ex Real Madrid già promesso sposo della Francia al termine del prossimo Mondiale, motivo per cui anche “Zizou” ha declinato il possibile trasferimento oltremanica -, avevano avuto chiaramente pure un approccio iniziale con chi cura gli interessi di Inzaghi, specificando a chi di dovere come l’ex tecnico dell’Inter sarebbe diventato tra i più pagati della Premier (se non il manager più pagato), andando a guadagnare circa 15 milioni di sterline a stagione (per un contratto pluriennale).