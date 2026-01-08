Calciomercato Juve: Dovbyk dipende da Vlahovic, le richieste per Chiesa e il colpo a zero di Comolli

Qualche chiacchiera informale, all’insegna del più classico dei mandati esplorativi. Anche perché la Juve, come noto a tutti, non può permettersi una finestra invernale sfarzosa, scintillante. I riflettori sono puntati sulle potenziali occasioni di mercato: su quei profili rilevabili con spese esigue o con la formula del prestito con diritto di riscatto. A meno che – ovviamente – non si registrino uscite consistenti a titolo definitivo. Su tutte – per quanto improbabile – quella di Dusan Vlahovic che, però, salvo ribaltamenti di fronte dell’ultimo minuto, si libererà a parametro zero al termine della stagione. Sta di fatto che il suo destino, come già successo in estate, potrebbe legarsi a quello di Artem Dovbyk. Nelle ultime ore, infatti, gli agenti dell’ucraino lo avrebbero proposto a una serie di club europei, tra cui la Juventus. Anche perché il suo profilo non spiace per nulla a Damien Comolli che in estate aveva aperto all’eventualità di uno scambio di cartellini con Vlahovic, prima che fosse lo stesso serbo a mettersi di traverso. Questi primi mesi alla corte di Gasperini non hanno mutato minimamente le volontà del giocatore, che gradirebbe mettere un punto alla sua avventura in giallorosso. Specie al netto dell’imminente arrivo a Roma di un altro profilo – Raspadori – che finirebbe per relegarlo ancor di più ai margini del progetto tecnico.