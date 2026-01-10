Juve a caccia del vice-Yildiz ma non c'è solo Chiesa: l'obiettivo esotico e il nome forte dalla Serie A

TORINO - Chiesa o non Chiesa, le volontà di mercato della Juventus convergono in una direzione ben precisa : oltre all’ingaggio di un profilo per la mediana, è caccia chi possa fare le veci di Kenan Yildiz . Un esterno tecnico, di passo, abile nello stretto e con il fiuto del gol. Identikit che, di per sé, stona con le disponibilità del portafoglio bianconero. Nessuna follia di mercato, dunque, semmai una “pesca” oculata nella cesta delle occasioni. Quella in cui sono soliti albergare interpreti scontenti, fuori fuoco, o semplicemente chiusi nelle rotazioni dei rispettivi club. Un interprete affidabile, con esperienza internazionale, che possa - talvolta - mettere Luciano Spalletti nelle condizioni di preservare l’estro del suo numero 10.

Chiesa o Carrasco

Federico Chiesa, in questo senso, per conoscenza dell’ambiente, del nostro campionato e per via della sua duttilità resta la soluzione ideale. Il primo nome sulla lista dell’ex ct (che ha avuto modo di testarne le qualità in azzurro) e dello stesso Comolli. Il problema, nel suo caso, coincide con il prezzo richiesto dal Liverpool per il suo cartellino: si parla di 15/20 milioni, cifra che al momento la Juventus - senza uscite - non può permettersi. Da qui la scelta di valutare piste alternative, qualora i Reds non decidessero di venire incontro alla Juventus (e allo stesso Chiesa che gradirebbe rientrare in Italia). Il piano B per ora sembra coincidere con l’ex esterno dell’Atletico Madrid, Yannick Ferreira Carrasco. Il belga, dopo due stagioni e mezzo all’Al-Shabab, considera la sua avventura in Arabia ai titoli di coda, e spinge per fare ritorno in Europa. Possibilmente, in un big club che giochi le coppe. La platea ideale per regalarsi un’ultima chance prima del ritiro (a settembre ha compiuto 32 anni). Diverse, tuttavia, le incognite sulla fattibilità dell’operazione: a cominciare dalla tenuta fisica (Comolli fin qui ha sempre snobbato i giocatori in arrivo dall’Arabia), passando poi per l’ingaggio (all’Al-Shabab Carrasco incide sulle casse del club per 13 milioni lordi l’anno), senza dimenticare il prezzo che il club saudita potrebbe richiedere, dal momento che il suo contratto scadrà a giugno 2027.

Le alternative

Tra le altre piste che potrebbero riscaldarsi nelle prossime settimane, c’è poi quella che porta a Thiago Almada - esterno argentino di prospettiva, prelevato in estate dal Botafogo per 20 milioni, ma che non sta trovando spazio nell’Atletico del Cholo Simeone; e Daniel Maldini. Il primo è stato proposto alla Juventus da una serie di intermediari, mentre il figlio d’arte - su cui gravita pure l’interesse della Lazio - direttamente dal suo agente, Beppe Riso, che da settimane è in contatto con la Juventus per un altro dei suoi assistiti, Davide Frattesi.