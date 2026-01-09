Calciomercato Juve, vento d'estate: il colpo in difesa e il pressing sul centrocampista ex Serie A

TORINO - Anticipare i tempi, volgendo a giugno anche solo lo sguardo. La Juve si muove sul mercato per questi tempi e per quelli che arriveranno. E il primo nome in lista, in questo senso, è quello di Marcos Senesi, centrale difensivo del Bournemouth, 28 anni compiuti lo scorso maggio. Il difensore è in scadenza di contratto in estate: non rinnoverà, l’ha già fatto presente al board inglese, e per questo sta valutando le migliori opzioni per il suo futuro. Futuro che potrebbe essere a Torino, dove su di lui stanno facendo più di una riflessione, sia per l’occasione che rappresenta - l’obiettivo è prenderlo appunto a parametro zero -, sia per le qualità mostrate in Inghilterra, dove oltre al mestiere più puro ha mostrato doti da centrale moderno. Cioè? Tra i primi in Premier per passaggi progressivi, tra i migliori della classe per precisione nello scarico palla. Insomma: se si parla di qualità in impostazione, è uno affidabile. E pure in marcatura non difetta di coraggio, né di forza negli interventi. Nei prossimi giorni arriverà allora un’offerta concreta agli agenti del calciatore, che da febbraio sarà libero di firmare per qualsiasi altra squadra. La competizione c’è, è agguerrita - oltre ai bianconeri, occhio alle big spagnole, su tutte l’Atletico Madrid -, però la Juve si è mossa con il giusto margine ed è fiduciosa sul buon esito dell’operazione: sa che tutto dipenderà dal ragazzo, a cui sono state date ampie garanzie di coinvolgimento. Pertanto, si vedrà.