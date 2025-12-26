Senesi, calciomercato Juve e il nome che rimbalza: ecco perché è un'occasione

Marcos Senesi nome che torna a essere accostato alla Juventus . Mancano pochi giorni alla fine del 2025 e dunque all'inizio del mercato invernale dove le squadre possono operare per rinforzarsi e valutare anche qualche nome per il futuro. Tra i club attenti a queste possibili operazioni ci sono anche i bianconeri che pensano al centrale argentino. Torna in auge perché è un nome già uscito quest'estate . Alla fine il difensore è rimasto in Inghilterra, più precisamente al Bournemouth . Ma ora radiomercato continua a vociferare di un nuovo interessamento dei bianconeri.

Chi è Marcos Senesi

Senesi è un difensore centrale argentino classe 1997, cresciuto calcisticamente nel San Lorenzo. Con il club di Buenos Aires ha completato la propria formazione, mettendosi in mostra per personalità e qualità difensive. Nel 2019 arriva il salto in Europa, con il trasferimento al Feyenoord. In Olanda trascorre tre stagioni di alto livello, diventando uno dei pilastri della retroguardia. Le sue prestazioni attirano l’attenzione di diversi club internazionali. Nell’estate del 2022 è il Bournemouth a puntare su di lui. Il club inglese investe circa 15 milioni di euro per assicurarselo, inserendolo stabilmente nel calcio inglese.

Il tema nazionale e la questione Italia

Senesi possiede origini italiane e questo dettaglio ha acceso, in passato, un interessante intreccio di nazionali. Nel 2022 l’allora commissario tecnico Roberto Mancini aveva avviato contatti concreti per portarlo in azzurro. La possibilità di vestire la maglia dell’Italia era reale e discussa apertamente. Il difensore, però, ha scelto di seguire il legame con il proprio Paese d’origine. Decisivo il dialogo anche con lo staff tecnico argentino. Come dichiarato dallo stesso giocatore a Olé: "La questione con l'Italia era reale, ho avuto contatti con il Ct Mancini che mi ha parlato del suo progetto, anche con lo staff tecnico dell'Argentina e in quel discorso ho espresso la mia voglia di giocare per il mio paese".