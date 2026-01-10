Tredici mesi dopo quel Fiorentina-Inter in cui accusò un arresto cardiaco al 14’ del primo tempo, Edoardo Bove si prepara a riallacciarsi gli scarpini e a tornare in campo. È in dirittura d’arrivo l’accordo con il Watford , squadra inglese di Championship che al momento è al 6° posto in classifica. Il club è di proprietà del patron dell’ Udinese Gino Pozzo , il cui direttore sportivo è l’italiano Gianluca Nani . Fanno parte dell’organigramma societario anche l’ex centrocampista svizzero Valon Behrami e il cantante Elton John , quest’ultimo nella figura di presidente onorario.

Ripartenza inglese

Il classe 2002 potrà giocare in Inghilterra grazie al regolamento che permette ai calciatori di giocare regolarmente anche con un defibrillatore sottocutaneo, cosa che è invece vietata in Italia: un caso che ripercorre quanto accaduto negli scorsi anni a Christian Eriksen, che aveva scelto di ripartire dal Brentford dopo aver lasciato l’Inter. Un nuovo inizio per Bove, che ha risolto il suo contratto con la Roma e ora sarà agli ordini dell’allenatore Javi Gracia con l’obiettivo di tornare in Premier League, categoria da cui le Hornets mancano dal 2022, anno dell’ultima retrocessione dalla massima serie.

Le altre operazioni

Un altro italiano all’estero è Luca Koleosho, talento della nazionale italiana Under 21 che ha lasciato l’Espanyol interrompendo il prestito di 6 mesi dopo appena 5 presenze: trascorrerà la seconda parte della sua stagione al Paris FC, nella massima serie francese. Il suo cartellino è ancora di proprietà del Burnley, che sta lottando per la salvezza in Premier League. Sempre in Inghilterra, è in dirittura d’arrivo l’accordo di rinnovo del contratto tra l’Arsenal e la sua stella Bukayo Saka: il nuovo accordo sarà fino al 2031. Il precedente era in scadenza al 30 giugno 2027. Il Barcellona intanto ha riaccolto Joao Cancelo: salvo clamorose sorprese, non sarà comunque disponibile per il Clasico che domenica sera assegnerà la Supercoppa. Subito in campo invece Antoine Semenyo con il Manchester City: il nuovo acquisto di Guardiola, numero 42, ufficializzato nella mattinata di ieri, sarà immediatamente a disposizione per la sfida con l’Exeter in FA Cup in programma oggi alle 16. Interpellato sulla possibilità di inserire ulteriori giocatori, Pep non si è sbilanciato: «Non lo so, non posso rispondere a questa domanda».