Calciomercato Juve: Adzic intoccabile, Joao Mario si impunta, come procede Gatti-Milan

Non poteva essere più chiaro, Luciano Spalletti. A domanda diretta, su Adzic è andato dritto per dritto, come del resto ama fare: il montenegrino rimarrà a Torino, dove tutti si aspettano presto un salto di qualità importante e - magari - pure decisivo. Perciò, tanti saluti a chi aveva cercato di portarlo via, a chi aveva pensato di dargli minutaggio e occasioni. Solamente dalla Serie A sono arrivate un po’ di squadre a bussare alla porta bianconera. L’ultima è stata il Parma, ma l’ha fatto anche il Genoa di De Rossi, lo stesso Pisa di Gilardino.
Joao Mario in uscita
Toccherà farsene una ragione, come per le società che hanno approcciato Jonathan David, in particolare nei giorni più complicati, di voci e nessun gol, di preoccupazioni e incastri mal trovati. Ecco, il canadese non partirà, e non lo farà nemmeno Openda, anche per questioni contrattuali (il belga è in prestito e ha già giocato con la maglia del Lipsia), mentre la Juve spera di concretizzare quanto prima l’uscita di Joao Mario, da cui ha trovato comunque resistenza. No, il portoghese non vuole salutare la Continassa: nonostante un minutaggio risicato, il giocatore non ha infatti mai aperto all’addio, anche a causa delle prime proposte piuttosto tiepide. E cioè: un paio di sondaggi dalla Spagna, altrettanti dal Portogallo, però nulla che lo scaldi davvero. La Juventus non avrebbe problemi a valutare una soluzione in prestito, anche contribuendo a un ingaggio comunque alto, circa due milioni.
La situazione Gatti
Nessun passo in avanti, infine, per Federico Gatti: il Milan aveva valutato la possibilità di inserirlo in uno scambio - ai bianconeri piaceva e piace ancora adesso Loftus-Cheek - senza però affondare il colpo, né dare il via a una vera e propria trattativa. Il difensore sarà tra i convocati per la sfida con il Cagliari e si metterà alle spalle un lungo periodo di infortunio, provando a riprendersi spazio, minutaggio e possibilità. Il resto, semmai, si vedrà. E a partire dai prossimi e ultimi giorni di mercato, dove l’impossibile spesso diventa possibile. Dove gli incastri, quelli oggi persino inimmaginabili, diventano pezzi di un puzzle solo da appendere al salotto. Del resto, è la regola del mercato più vecchia di tutte: più del posto, a dover essere “giusto” è soprattutto il momento.
