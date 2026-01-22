Anche Lucca via dal Napoli dopo Lang, così si sblocca il mercato di Conte: tutti i nomi caldi

Lorenzo Lucca è pronto a lasciare già Napoli per approdare in Premier League! Come anticipato dal profilo social di Fabrizio Romano, la punta azzurra, prelevata a luglio dall'Udinese, è in viaggio verso Nottingham dove dovrebbe arrivare già questa sera. La formula è quella del prestito oneroso a 1 milione più il diritto di riscatto fissato a 40 milioni di euro. Oggi è stata una giornata fondamentale per la chiusura della trattativa dopo i contatti positivi tra il suo agente Riso e i dirigenti del Forest.
Lang verso il Galatasaray
Si è dunque sbloccato il mercato del Napoli: in dirittura d'arrivo anche la cessione di Noah Lang al Galatasaray dopo che i partenopei hanno accettato il prestito oneroso a 2 milioni più il diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Ora la società di De Laurentiis si concentrerà sul mercato in entrata: si pensa all’arrivo in prestito e col 70% almeno dell’ingaggio a carico del Chelsea di Raheem Sterling dove già ci sarebbero dei contatti in corso. Fari puntati pure su Giovane del Verona, anche se l’Hellas chiede l’obbligo di riscatto (complicato da fare col mercato a saldo zero). Più facile arrivare in prestito a Daniel Maldini.