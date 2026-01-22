Anche Lucca via dal Napoli dopo Lang, così si sblocca il mercato di Conte: tutti i nomi caldi

Lorenzo Lucca è pronto a lasciare già Napoli per approdare in Premier League! Come anticipato dal profilo social di Fabrizio Romano, la punta azzurra, prelevata a luglio dall'Udinese, è in viaggio verso Nottingham dove dovrebbe arrivare già questa sera. La formula è quella del prestito oneroso a 1 milione più il diritto di riscatto fissato a 40 milioni di euro. Oggi è stata una giornata fondamentale per la chiusura della trattativa dopo i contatti positivi tra il suo agente Riso e i dirigenti del Forest.