Calciomercato Serie A, la Juve ne cede due. Il Parma prende il jolly Fantacalcio, novità McTominay

Calciomercato Serie A: Roma, Napoli e colpi in prospettiva

Da una sponda all’altra del Tevere, dove la Roma ha completato l’acquisto dell’esterno offensivo Zaragoza (era al Celta Vigo) in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Per il talento spagnolo contratto fino al 2030. Restando in tema di ali d’attacco: fatta per il passaggio al Napoli di Alisson Santos che lascia lo Sporting in prestito oneroso (3 milioni) con diritto di riscatto (15 milioni). Per il brasiliano accordo fino al 2031: la stessa durata verso la quale gli azzurri intendono allungare il contratto nei prossimi mesi a Scott McTominay. Altro innesto per l’Udinese che si aggiudica il gioiellino croato Mlacic: battuta la concorrenza di Inter e Dortmund per il classe 2007, che è stato prelevato dall’Hajduk Spalato per 5,5 milioni. Il Verona prende il centrale Edmundsson del Wisla Plock ed è in chiusura per il ritorno del centrocampista Belahyane in prestito secco dalla Lazio. Filtra ottimismo da parte del Sassuolo per l’approdo in neroverde del centrale Pedro Felipe (manca solo il via libera della Juve al prestito con diritto di riscatto). Nel frattempo gli emiliani rimangono alla ricerca di un terzino destro: idee Ebosse (Udinese) e Konoplya (Shakhtar). La Cremonese vuole Luperto (Cagliari). Infine il Como ieri sera ha completato l’acquisto di Baralla: contratto fino al 2029 per il talento classe 2008 strappato all’Empoli per 1 milione. Ne sentiremo parlare presto…