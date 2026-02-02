Calciomercato Serie A, la Juve ne cede due. Il Parma prende il jolly Fantacalcio, novità McTominay

Il colpo a sorpresa della domenica porta la firma del Parma che riporta in Italia Gabriel Strefezza. L’esterno offensivo brasiliano arriva in prestito secco per sei mesi dall’Olympiacos: un acquisto che chiude le porte di Collecchio a Luvumbo, che ha rifiutato una ricca proposta dagli arabi del Damac FC. Ora per l’angolano potrebbe farsi largo l’opzione Bologna, al quale è stato proposto dal Cagliari in uno scambio con Dominguez. Riflessioni che sono proseguite durante la notte e probabilmente accompagneranno i due club fino a stamattina, quando gli emiliani scopriranno se la Fiorentina darà il via libera al trasferimento sotto le Due Torri del centrocampista Fazzini.
Fiorentina, Atalanta e Lazio: Rugani, Ederson e le mosse di fine mercato
A proposito della Viola: fatta per l’acquisto di Rugani dalla Juve. La prossima mossa dei toscani potrebbe riguardare il terzino Zappa (in arrivo dal Cagliari in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza): toccherà a lui rimpiazzare il partente Gosens, che può finire in Premier League al Nottingham Forest. Sempre più rovente l’asse di mercato tra Atalanta e Atletico Madrid: dopo Lookman (sbarcato ieri nella capitale spagnola per 35 milioni più 5 di bonus) i Colchoneros vogliono mettere le mani sul centrocampista brasiliano Ederson. L’idea dei dirigenti madrileni è di bloccarlo adesso, lasciandolo a Bergamo fino a fine stagione per portarlo poi in estate alla corte del Cholo Simeone. Sventata la cessione di Romagnoli all’Al Sadd, ora la Lazio ha congelato la trattativa relativa all’arrivo di Diogo Leite (Unión Berlino) e cerca un’occasione last minute per puntellare la mediana con una mezzala con propensione offensiva, come richiesto da Sarri.
Calciomercato Serie A: Roma, Napoli e colpi in prospettiva
Da una sponda all’altra del Tevere, dove la Roma ha completato l’acquisto dell’esterno offensivo Zaragoza (era al Celta Vigo) in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Per il talento spagnolo contratto fino al 2030. Restando in tema di ali d’attacco: fatta per il passaggio al Napoli di Alisson Santos che lascia lo Sporting in prestito oneroso (3 milioni) con diritto di riscatto (15 milioni). Per il brasiliano accordo fino al 2031: la stessa durata verso la quale gli azzurri intendono allungare il contratto nei prossimi mesi a Scott McTominay. Altro innesto per l’Udinese che si aggiudica il gioiellino croato Mlacic: battuta la concorrenza di Inter e Dortmund per il classe 2007, che è stato prelevato dall’Hajduk Spalato per 5,5 milioni. Il Verona prende il centrale Edmundsson del Wisla Plock ed è in chiusura per il ritorno del centrocampista Belahyane in prestito secco dalla Lazio. Filtra ottimismo da parte del Sassuolo per l’approdo in neroverde del centrale Pedro Felipe (manca solo il via libera della Juve al prestito con diritto di riscatto). Nel frattempo gli emiliani rimangono alla ricerca di un terzino destro: idee Ebosse (Udinese) e Konoplya (Shakhtar). La Cremonese vuole Luperto (Cagliari). Infine il Como ieri sera ha completato l’acquisto di Baralla: contratto fino al 2029 per il talento classe 2008 strappato all’Empoli per 1 milione. Ne sentiremo parlare presto…
Il colpo a sorpresa della domenica porta la firma del Parma che riporta in Italia Gabriel Strefezza. L’esterno offensivo brasiliano arriva in prestito secco per sei mesi dall’Olympiacos: un acquisto che chiude le porte di Collecchio a Luvumbo, che ha rifiutato una ricca proposta dagli arabi del Damac FC. Ora per l’angolano potrebbe farsi largo l’opzione Bologna, al quale è stato proposto dal Cagliari in uno scambio con Dominguez. Riflessioni che sono proseguite durante la notte e probabilmente accompagneranno i due club fino a stamattina, quando gli emiliani scopriranno se la Fiorentina darà il via libera al trasferimento sotto le Due Torri del centrocampista Fazzini.
Fiorentina, Atalanta e Lazio: Rugani, Ederson e le mosse di fine mercato
A proposito della Viola: fatta per l’acquisto di Rugani dalla Juve. La prossima mossa dei toscani potrebbe riguardare il terzino Zappa (in arrivo dal Cagliari in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza): toccherà a lui rimpiazzare il partente Gosens, che può finire in Premier League al Nottingham Forest. Sempre più rovente l’asse di mercato tra Atalanta e Atletico Madrid: dopo Lookman (sbarcato ieri nella capitale spagnola per 35 milioni più 5 di bonus) i Colchoneros vogliono mettere le mani sul centrocampista brasiliano Ederson. L’idea dei dirigenti madrileni è di bloccarlo adesso, lasciandolo a Bergamo fino a fine stagione per portarlo poi in estate alla corte del Cholo Simeone. Sventata la cessione di Romagnoli all’Al Sadd, ora la Lazio ha congelato la trattativa relativa all’arrivo di Diogo Leite (Unión Berlino) e cerca un’occasione last minute per puntellare la mediana con una mezzala con propensione offensiva, come richiesto da Sarri.