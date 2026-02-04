Cristiano Ronaldo è una furia: non si allena e diserta la partita, è giallo sul futuro

È sempre calciomercato , è proprio il caso di dirlo. C’è ancora per piazzare gli ultimi colpi last minute in quei paesi che hanno deciso di tenere aperta la finestra infernale. Gong previsto stasera a mezzanotte in Portogallo; mentre in Turchia ci sarà tempo fino a venerdì sera. Qualche giorno in più per chi vorrà accasarsi negli Emirati Arabi (9 febbraio) o in Svizzera (16 febbraio). Per volare in Sudamerica invece c’è tempo ancora un mese (in Brasile il mercato si chiude il 3 marzo e in Argentina addirittura il 10); mentre la Mls terrà i battenti aperti fino al 26 marzo.

Cristiano Ronaldo, tensione in Arabia Saudita: gelo con l’Al Nassr

Intanto le ultime ore sono state caratterizzate dal giallo sul futuro di Cristiano Ronaldo: il fuoriclasse portoghese, infatti, non avrebbe affatto gradito che il fondo Pif (proprietario dei principali club del campionato saudita) abbia rinforzato in maniera pesante e a suon di grandi investimenti (presi Meite, Marì e appunto Benzema) l’Al Hilal allenato dall’italiano Simone Inzaghi, lasciando le briciole al suo Al Nassr. Per la serie: due pesi e due misure, che hanno mandato su tutte le furie il campione portoghese. Secondo alcuni addirittura propenso alla fuga fino a data da destinarsi. Scenario questo che al momento non trova conferme, anche se i segnali di crisi sono apparsi evidenti dopo che CR7 si è chiamato fuori nell’ultima gara dell’Al Nassr contro l’Al Riyadh e ha saltato pure l’allenamento di ieri. Uno sciopero vero e proprio. Difficile che possa partire (l’unica opzione percorribile sarebbe quella di un trasloco negli States), visto che a Riad sono pronti a tutto per placare la sua ira ed evitare al tempo stesso il clamoroso addio. Tanto che sono previsti contatti diretti tra le parti per provare a suturare lo strappo e riportare Cristiano ad allenarsi in settimana agli ordini di Jorge Jesus.

Dall’Europa all’Arabia: Ajax, Galatasaray e Arsenal protagoniste

Nel frattempo l’Al Ittihad ha rimpiazzato Benzema (volato all’Al Hilal) col giovane Ilenikena, prelevato dal Monaco per 35 milioni (ed è in via di definizione En-Nesyri dal Fenerbahce). Torniamo in Europa, dove l'Ajax chiude la sua campagna acquisti con uno dei migliori talenti argentini: fatta per l'esterno Carrizo (Velez). Il centrocampista Renato Nagha (Casa Pia) è atteso oggi a Istanbul per firmare col Galatasaray, che ci ha provato per l’ex Juve Zakaria (il Monaco fa muro e non intende privarsene) e vuole Bensebaini (Dortmund). Infine l'Arsenal ha ufficializzato l'acquisto di Jaden Dixon, promettente difensore classe 2007 dello Stoke City.