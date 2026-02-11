Pellegrino ufficiale, il Parma blinda il bomber: la decisione e la durata, "È merito di..."

Il Parma e Mateo Pellegrino insieme ancora fino al 2030 . Il club ducale ha ufficializzato il prolungamento del contratto dell'attaccante argentino arrivato nel gennaio 2025. Il club sottolinea: "Pellegrino ha saputo integrarsi rapidamente all'interno della squadra, totalizzando finora 12 reti in 39 presenze in tutte le competizioni. Il prolungamento dell'accordo conferma la volontà del club e dell'attaccante argentino di proseguire insieme con l'obiettivo di consolidare e far crescere il progetto sportivo dei prossimi anni. Da quando è a Parma, Mateo ha dimostrato una crescita costante , diventando una risorsa fondamentale per il reparto offensivo gialloblù".

Le parole di Pellegrino

"Sono molto contento di annunciarvi questo rinnovo - commenta Pellegrino, durante la scorsa sessione invernale di calciomercato accostato con una certa insistenza alla Juventus -, sono qui da un anno e abbiamo vissuto assieme momenti belli ed altri meno belli. Questa per me è una giornata speciale, ringrazio tutta la Società e anche i miei compagni perché è anche merito loro. Abbiamo un obiettivo da raggiungere insieme, e siamo concentrati su questo perché vogliamo regalare altre gioie ai nostri tifosi".