Pio Esposito, l’Arsenal spaventa l’Inter: chi c’era a San Siro e un contratto debole

Chissà se anche in Romania negli Anni Novanta andava in onda in tv una versione locale del nostro “Gioco delle Coppie” condotto su Italia 1 da Marco Predolin. Cristian Chivu, evidentemente, deve averne preso spunto, visto che da un paio di mesi a questa parte ha deciso di far ruotare di gara in gara i propri attaccanti, formando ogni settimana nuovi tandem offensivi titolari. Il modo migliore per tenere tutti sulla corda e valorizzare al massimo le potenzialità del poker di punte a disposizione.
Thuram-Esposito, il tandem offensivo dell'Inter per l’Europa
Risultati alla mano, la mossa sta dando, pienamente, i frutti sperati e adesso per la gara sul campo del Bodo Glimt l’allenatore nerazzurro dovrebbe affidarsi al tandem composto da Marcus Thuram e Pio Esposito. Una coppia per certi aspetti inedita, ma che per caratteristiche ha già dimostrato di saper funzionare bene nella competizione europea. Come dimenticare l’esordio in Champions League dei nerazzurri all’Amsterdam Arena contro l’Ajax a settembre. Gara in cui Chivu sorprese gli olandesi, affiancando Pio al francese. Una scelta rivelatasi vincente e che dunque potrebbe essere rilanciata oggi sull’ostico campo norvegese, dove le caratteristiche di elementi come Esposito e Thuram appaiono potenzialmente micidiali per gli avversari.
Pio Esposito e il rinnovo con l’Inter
In particolare quelle di Pio che col suo fisico poderoso sgrava di responsabilità Thuram. Col gioiellino classe 2005 al suo fianco il numero 9 può essere maggiormente libero di attaccare l’area di rigore. Ecco perché a Bodo dovrebbe toccare nuovamente a Pio dall’inizio. Un talento che rappresenta, oltre al presente, soprattutto il futuro dell’Inter. Tanto che Beppe Marotta e Piero Ausilio sono già al lavoro per blindare il centravanti ex Spezia col prolungamento del contratto fino al 2031. Pronto anche un robusto adeguamento dell’ingaggio, che lieviterà dagli attuali 1,1 milioni annui più bonus ad almeno 3 milioni a stagione. Uno step necessario quanto inevitabile per spazzare via le sirene di mercato sempre più forti e minacciose provenienti dalla Premier League.
L'Arsenal punta Pio Esposito
Non è, infatti, passata inosservata la presenza di un emissario dell’Arsenal sabato sera in tribuna a San Siro. Il Derby d’Italia contro la Juventus rappresentava l’occasione giusta per visionare Pio dinanzi a una delle formazioni più importanti del calcio italiano ed Esposito ha risposto alla grande, superando a pieni voti il test dei Gunners. Motivo per cui l’interesse proveniente dalla capitale inglese appare sempre più intenso e crescente. E non potrebbe essere altrimenti per il ds dell’Arsenal Andrea Berta, che conosce e segue da parecchi anni Pio. Un goleador che potrebbe rappresentare l’innesto ideale per la formazione di Mikel Arteta. I Gunners, infatti, in estate rischiano di dover intervenire sul mercato per rimpiazzare il possibile partente Gabriel Jesus, in scadenza nel 2027 e lontano dal rinnovare. I londinesi sono orientanti a puntare su un bomber giovane e di prospettiva da affiancare a Gyokeres, con Esposito già tra i preferiti. A maggior ragione per quanto si è visto sabato. Il numero 94, infatti, è entrato nella ripresa trovando un gran gol grazie a un’incornata micidiale alla Bobo Vieri. Uno che nei primi Anni Duemila interisti faceva coppia in attacco con Adriano. E proprio l’Imperatore era tra le guest star presenti allo stadio per assistere alla super sfida contro la Juve. Col campione brasiliano a fine gara a complimentarsi nei confronti del giovane erede Esposito, che ha incassato l’investitura dell’ex numero 10 nerazzurro. Un attestato di stima che ha inorgoglito il Golden Boy, che vuole prendere per mano la Beneamata e condurla agli Ottavi di Champions. Alla sua maniera: a suon di gol.
