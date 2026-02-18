Pio Esposito, l’Arsenal spaventa l’Inter: chi c’era a San Siro e un contratto debole

L'Arsenal punta Pio Esposito

Non è, infatti, passata inosservata la presenza di un emissario dell’Arsenal sabato sera in tribuna a San Siro. Il Derby d’Italia contro la Juventus rappresentava l’occasione giusta per visionare Pio dinanzi a una delle formazioni più importanti del calcio italiano ed Esposito ha risposto alla grande, superando a pieni voti il test dei Gunners. Motivo per cui l’interesse proveniente dalla capitale inglese appare sempre più intenso e crescente. E non potrebbe essere altrimenti per il ds dell’Arsenal Andrea Berta, che conosce e segue da parecchi anni Pio. Un goleador che potrebbe rappresentare l’innesto ideale per la formazione di Mikel Arteta. I Gunners, infatti, in estate rischiano di dover intervenire sul mercato per rimpiazzare il possibile partente Gabriel Jesus, in scadenza nel 2027 e lontano dal rinnovare. I londinesi sono orientanti a puntare su un bomber giovane e di prospettiva da affiancare a Gyokeres, con Esposito già tra i preferiti. A maggior ragione per quanto si è visto sabato. Il numero 94, infatti, è entrato nella ripresa trovando un gran gol grazie a un’incornata micidiale alla Bobo Vieri. Uno che nei primi Anni Duemila interisti faceva coppia in attacco con Adriano. E proprio l’Imperatore era tra le guest star presenti allo stadio per assistere alla super sfida contro la Juve. Col campione brasiliano a fine gara a complimentarsi nei confronti del giovane erede Esposito, che ha incassato l’investitura dell’ex numero 10 nerazzurro. Un attestato di stima che ha inorgoglito il Golden Boy, che vuole prendere per mano la Beneamata e condurla agli Ottavi di Champions. Alla sua maniera: a suon di gol.