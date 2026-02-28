Milan, c’è voglia di Karetsas. Goretzka è un altro obiettivo, Milinkovic-Savic è il sogno ma...

MILANO - Fofana, Loftus-Cheek, Ricci e Jashari: Massimiliano Allegri in questa stagione ha ruotato quattro giocatori nel ruolo di mezzala destra, anche perché Modric e Rabiot sono i punti fermi negli altri due ruoli del centrocampo. Lì, in quel ruolo, Giorgio Furlani e Igli Tare interverranno in estate. Se Modric deciderà di proseguire, il Milan per fare un ulteriore step in avanti dovrà cercare una mezzala destra che completi un trio delle meraviglie, da scudetto e Champions con il croato e Rabiot. Il Milan, per esempio, è fra i top club italiani - vedi Inter, Juventus e Napoli - che in queste ultime settimane hanno fatto un sondaggio con l’entourage del tedesco Leon Goretzka, in scadenza di contratto col Bayern. A gennaio ha scelto di non andare all’Atletico Madrid per rimanere a Monaco, ma a fine stagione andrà via e ci sarà bagarre per prenderlo. Ieri in Inghilterra affiancavano Casemiro, pure lui in scadenza, al Milan, ma il brasiliano ha 34 anni e dà il meglio di sé davanti alla difesa, dove il Diavolo è coperto fra Modric, Jashari e lo stesso Ricci. Il sogno di Tare probabilmente sarebbe un suo vecchio pupillo, ovvero Sergej Milinkovic-Savic, giocatore che il Milan aveva provato a prendere in passato e che lo stesso Allegri avrebbe voluto alla Juventus. Il serbo, ieri 31 anni, a ottobre ha però prolungato fino al 2028 il suo ricchissimo contratto da 20 milioni a stagione con l’Al-Hilal, dunque sembra - ad oggi - inavvicinabile.
Milan stupito da Karetsas
I ragionamenti a Casa Milan sono in corso, anche perché prima di affondare il colpo il club rossonero vuole la certezza di tornare in Champions. Il Milan, anche in previsione del ritorno nelle coppe europee, dovrà per forza di cose allungare l’organico e cercare alternative anche in altri reparti: uno-due difensori centrali, due esterni alternativi di maggiore spessore a Saelemaekers e Bartesaghi, un vero “9” che faccia la differenza. La dirigenza, sta naturalmente vagliando tutte le opzioni e c’è la voglia di inserire anche un elemento differente, oggi non presente nella rosa di Allegri. Un trequartista di qualità, rapido, insomma, qualcuno che sparigli le carte, un po’ come lo è stato Brahim Diaz per tre stagioni nel Milan di Pioli, con lo spagnolo protagonista nello scudetto ’21-22. Il profilo individuato già da diversi mesi è quello di Konstantinos Karetsas, 18enne nazionale greco (classe 2007), nato però in Belgio, cresciuto ed esploso nel Genk (dopo una parentesi di tre anni nel vivaio dell'Anderlecht). Karetsas, 173 cm, mancino, è diventato titolare nel Genk nell'ultima stagione e mezzo, dopo aver esordito in prima squadra il 4 maggio 2024 quando aveva ancora 16 anni.
Anche il City su Karetsas
Nel corso di questo '25-26, fra campionato, coppa del Belgio ed Europa League ha già messo insieme 37 presenze con 3 gol e soprattutto 16 assist, il marchio di fabbrica. Nel 4-2-3-1 del Genk è stato utilizzato per lo più da trequartista, a volte anche da ala destra. A marzo 2025, dopo aver fatto tutta la trafila nelle nazionali giovanili belghe, ha accettato la convocazione della Grecia, paese di origine della famiglia, esordendo in Nations League contro la Scozia. Da quel momento è sempre stato convocato, mettendo insieme 9 gettoni con 3 gol. Chiaramente un talento del genere ha già attirato l'attenzione di diversi club. Non solo il Milan, che lo aveva adocchiato già un paio di anni fa con Moncada, ma anche Lipsia, Manchester City e Ajax, guarda caso tre club attivissimi nella ricerca di giovanissimi prospetti in Europa. Come ben sanno a Casa Milan, il mercato belga è diventato assai caro negli ultimi anni. Per acquistare prima De Ketelaere (estate 2022) e poi Jashari (2025), il Milan ha dovuto superare i 30 milioni nelle trattative col Bruges, stessa valutazione che il Genk fa ora per Karetsas. La Champions garantirebbe fondi per provare un colpo del genere, il Milan ci sta pensando.
MILANO - Fofana, Loftus-Cheek, Ricci e Jashari: Massimiliano Allegri in questa stagione ha ruotato quattro giocatori nel ruolo di mezzala destra, anche perché Modric e Rabiot sono i punti fermi negli altri due ruoli del centrocampo. Lì, in quel ruolo, Giorgio Furlani e Igli Tare interverranno in estate. Se Modric deciderà di proseguire, il Milan per fare un ulteriore step in avanti dovrà cercare una mezzala destra che completi un trio delle meraviglie, da scudetto e Champions con il croato e Rabiot. Il Milan, per esempio, è fra i top club italiani - vedi Inter, Juventus e Napoli - che in queste ultime settimane hanno fatto un sondaggio con l’entourage del tedesco Leon Goretzka, in scadenza di contratto col Bayern. A gennaio ha scelto di non andare all’Atletico Madrid per rimanere a Monaco, ma a fine stagione andrà via e ci sarà bagarre per prenderlo. Ieri in Inghilterra affiancavano Casemiro, pure lui in scadenza, al Milan, ma il brasiliano ha 34 anni e dà il meglio di sé davanti alla difesa, dove il Diavolo è coperto fra Modric, Jashari e lo stesso Ricci. Il sogno di Tare probabilmente sarebbe un suo vecchio pupillo, ovvero Sergej Milinkovic-Savic, giocatore che il Milan aveva provato a prendere in passato e che lo stesso Allegri avrebbe voluto alla Juventus. Il serbo, ieri 31 anni, a ottobre ha però prolungato fino al 2028 il suo ricchissimo contratto da 20 milioni a stagione con l’Al-Hilal, dunque sembra - ad oggi - inavvicinabile.
Milan stupito da Karetsas
I ragionamenti a Casa Milan sono in corso, anche perché prima di affondare il colpo il club rossonero vuole la certezza di tornare in Champions. Il Milan, anche in previsione del ritorno nelle coppe europee, dovrà per forza di cose allungare l’organico e cercare alternative anche in altri reparti: uno-due difensori centrali, due esterni alternativi di maggiore spessore a Saelemaekers e Bartesaghi, un vero “9” che faccia la differenza. La dirigenza, sta naturalmente vagliando tutte le opzioni e c’è la voglia di inserire anche un elemento differente, oggi non presente nella rosa di Allegri. Un trequartista di qualità, rapido, insomma, qualcuno che sparigli le carte, un po’ come lo è stato Brahim Diaz per tre stagioni nel Milan di Pioli, con lo spagnolo protagonista nello scudetto ’21-22. Il profilo individuato già da diversi mesi è quello di Konstantinos Karetsas, 18enne nazionale greco (classe 2007), nato però in Belgio, cresciuto ed esploso nel Genk (dopo una parentesi di tre anni nel vivaio dell'Anderlecht). Karetsas, 173 cm, mancino, è diventato titolare nel Genk nell'ultima stagione e mezzo, dopo aver esordito in prima squadra il 4 maggio 2024 quando aveva ancora 16 anni.