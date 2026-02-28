Milan, c’è voglia di Karetsas. Goretzka è un altro obiettivo, Milinkovic-Savic è il sogno ma...

MILANO - Fofana, Loftus-Cheek, Ricci e Jashari: Massimiliano Allegri in questa stagione ha ruotato quattro giocatori nel ruolo di mezzala destra, anche perché Modric e Rabiot sono i punti fermi negli altri due ruoli del centrocampo. Lì, in quel ruolo, Giorgio Furlani e Igli Tare interverranno in estate. Se Modric deciderà di proseguire, il Milan per fare un ulteriore step in avanti dovrà cercare una mezzala destra che completi un trio delle meraviglie, da scudetto e Champions con il croato e Rabiot. Il Milan, per esempio, è fra i top club italiani - vedi Inter, Juventus e Napoli - che in queste ultime settimane hanno fatto un sondaggio con l’entourage del tedesco Leon Goretzka, in scadenza di contratto col Bayern. A gennaio ha scelto di non andare all’Atletico Madrid per rimanere a Monaco, ma a fine stagione andrà via e ci sarà bagarre per prenderlo. Ieri in Inghilterra affiancavano Casemiro, pure lui in scadenza, al Milan, ma il brasiliano ha 34 anni e dà il meglio di sé davanti alla difesa, dove il Diavolo è coperto fra Modric, Jashari e lo stesso Ricci. Il sogno di Tare probabilmente sarebbe un suo vecchio pupillo, ovvero Sergej Milinkovic-Savic, giocatore che il Milan aveva provato a prendere in passato e che lo stesso Allegri avrebbe voluto alla Juventus. Il serbo, ieri 31 anni, a ottobre ha però prolungato fino al 2028 il suo ricchissimo contratto da 20 milioni a stagione con l’Al-Hilal, dunque sembra - ad oggi - inavvicinabile.