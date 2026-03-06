Tutti vogliono Tonali: la Juve lo sogna, le big di Premier si muovono e spunta anche il Real

Premier League in pole: Manchester United e Arsenal su Tonali

In particolare ad aver messo gli occhi sul centrocampista della Nazionale sono stati i top club inglesi. Oltremanica, infatti, il numero 8 si è imposto come uno dei migliori giocatori della Premier League nell’ultimo biennio. Quantità e qualità che lo rendono un box to box di altissimo livello. Tanto da aver conquistato le attenzioni di Man United e Arsenal in particolare. I Red Devils sono al lavoro per rimpiazzare il partente Casemiro, che andrà via da Old Trafford a parametro zero. Tra i preferiti della dirigenza c’è appunto Tonali, che però fa gola da tempo anche ai Gunners. L’Arsenal, infatti, aveva già fatto un tentativo nel finale della finestra invernale di calciomercato, quando però il Newcastle aveva fatto muro dichiarandolo incedibile. Anche perché era praticamente impossibile trovare un sostituto di pari livello a poche ore dalla fine delle trattative. Non a caso tuttora i Magpies valutano 100 milioni per il centrocampista classe 2000.

Futuro Tonali tra Premier League, Real Madrid e sogno Juventus

Una cifra elevatissima per le casse dei club italiani, in primis la Juventus che sogna ad occhi aperti il ritorno in Italia dell’ex colonna milanista. Missione complicata. Motivo per cui il futuro di Sandro, come accaduto con Donnarumma l’estate scorsa, appare delineato verso una delle principali squadre straniere. Anche il Real Madrid in questi mesi l’ha fatto visionare e potrebbe farsi avanti tra qualche mese, tuttavia al momento le società più calde sul mediano lodigiano rimangono quelle d’Oltremanica. E qui entra in gioco il procuratore Riso, presente mercoledì sera sugli spalti del Falmer Stadium per assistere alla sfida tra Brighton e Arsenal. Il ds dei londinesi, Andrea Berta, è un estimatore di vecchia data di Tonali e prepara un nuovo assalto dopo quello di inizio febbraio. Così come da Manchester sono pronti all’affondo. Intanto Sandro vuole chiudere alla grande la stagione col Newcastle: l’obiettivo è di provare a eliminare il Barcellona in Champions League e cercare di superare la corazzata City in FA Cup. Una doppia grande sfida che può rappresentare il trampolino ideale in chiave mercato e caricare al massimo Tonali in vista dei Playoff di fine marzo, nei quali dovrà prendere per mano gli azzurri per accompagnare l’Italia al prossimo Mondiale.