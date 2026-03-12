Goretzka a zero e il ritorno di Stankovic: turbo mercato Inter. Sfida all’Arsenal e jolly recompra

I motori tedeschi sono da sempre sinonimo di potenza e affidabilità. L’Inter, per il futuro, pensa a un quattro cilindri. Sin dal suo arrivo, Cristian Chivu ha immaginato una variazione sullo spartito tattico degli ultimi anni, quel 3-5-2 che garantisce solidità e coralità, ma che spesso soffoca la fantasia dei singoli. Il progetto, finora accantonato, tornerà d’attualità con il mercato. Rivedere la difesa a tre, però, è fuori luogo: stravolgerebbe uno dei punti di forza della squadra, la catena sinistra di Bastoni e Dimarco. Di conseguenza, l’assetto del futuro dovrebbe avvicinarsi al 3-4-2-1, ridisegnando in primis il centrocampo: i fari interisti puntano a nord. Martedì sera Piero Ausilio e Dario Baccin erano a Bergamo per assistere alla disfatta dell’Atalanta con il Bayern Monaco. Al di là della vicinanza, mille motivi, compresa un po' di nostalgia per quella Champions League salutata anzitempo, o uno sguardo al prossimo avversario in campionato, in un ciclo diventato delicato dopo il derby. Ma anche il mercato vuole la sua parte e nel finale è entrato Leon Goretzka: non che i due siano andati alla New Balance Arena per lui - peraltro nelle precedenti gare di Champions aveva giocato solo scampoli di gara - ma il centrocampista stuzzica viale della Liberazione. Classe ’95, saluterà il Bayern a fine stagione a parametro zero. Lo ha annunciato lui stesso di recente - “Voglio giocare ad alto livello all’estero” - ed è per questo che il suo impiego da parte di Vincent Kompany si è rarefatto. Degli approcci tra il suo entourage e la dirigenza interista ci sono già stati, in Italia non piace solo ai nerazzurri: Antonio Conte lo vorrebbe al Napoli, anche Juventus e Milan sono alla finestra. L’ostacolo è rappresentato da un ingaggio molto alto, dato che in Baviera guadagna circa 7 milioni di euro a stagione e non pare propenso a tagli.