Gila, Milan interessato ma immobile: addio certo ma ci sono Premier e Atletico

La presenza di uno scout milanista lunedì sera sugli spalti semi-deserti dell’Olimpico in occasione di Lazio-Sassuolo non è passata affatto inosservata. Fari puntati da parte dell’emissario del Diavolo su Mario Gila, da mesi nei radar del club di via Aldo Rossi per rinforzare la retroguardia. Non è un mistero, infatti, che Massimiliano Allegri sia a fine agosto (sfumò last minute l’arrivo di Joe Gomez dal Liverpool, ndr) sia durante il mese di gennaio avesse caldeggiato a più riprese di puntellare la difesa con un centrale roccioso e affidabile. Richiesta questa caduta nel vuoto e che - al netto degli ultimi infortuni - potrebbe anche costare cara nella corsa al sogno tricolore. Meglio quindi pensare al futuro e a una rosa che andrà per forza allargata e rinforzata in vista del ritorno dei rossoneri in Champions League. Motivo per cui il nome dello spagnolo rimane caldo per l’estate, visto che Gila ha già preannunciato alla Lazio la scelta di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2027. Tradotto: i capitolini saranno praticamente costretti a venderlo nella sessione estiva di trattative, onde evitare di perderlo l’anno venturo a parametro zero.