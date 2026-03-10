OpenVar e tocco di Ricci: ecco l'audio Doveri, Aia non ha dubbi. BordoCam Milan-Inter: Allegri show!

La ventottesima giornata di Serie A ha visto la Juve battere 4-0 il Pisa , ma soprattutto la vittoria del Milan sull'Inter nel derby della Madonnina . In un San Siro pienissimo e diversi ospiti d'eccezione come Mandzukic, Sergio Ramos e Del Piero , i rossoneri hanno portato a casa il risultato grazie a una rete di Estupinan, ma non sono mancati i retroscena, tutti svelati da Bordocam su Dazn. Show totale dell'ex Juve Massimiliano Allegri, assoluto protagonista di serata . Ma prima spazio anche al discorso di Maignan ai compagni: "Senza emozioni, stiamo stretti, sangue freddo. Rimaniamo dentro la partita, facciamo quello che dobbiamo fare, andiamo insieme!".

Le indicazioni per Estupinan, il gol e le risate di Allegri

Il derby di Milano è una di quelle partite che possono cambiare il corso di una stagione, preparate nei minimi dettagli. Per questo nel pre partita lo staff di Allegri ha voluto ribadire le ultime indicazioni ai giocatori, indicazioni che col segno di poi si sono rivelate quasi delle premonizioni. Magnanelli parlando con Estupinan gli ha detto: "Concentrati su quello che devi fare Pervis". Poi durante la partita Allegri parlando con Corradi ha ribadito: "Estupinan gli deve passare davanti perché non lo prende". Detto, fatto: taglio di Estupinan davanti a Luis Henrique e gol. Non a caso dopo la rete Max se la ride di gusto, come poche altre volte era stato visto fare. La giocata che è valsa la vittoria del Milan è nata proprio da uno schema provato e riprovato in allenamento, frutto della sua strategia. L'esultanza di Estupinan? Due mani vicino alla testa, lo stesso gesto fatto da Magnanelli prima del fischio d'inizio.

I fischi a Bastoni e lo scontro con Saelemaekers

Dopo quanto successo nel corso di Inter-Juve, Bastoni è stato fischiato a ogni tocco di palla. Il difensore italiano va involontariamente a contatto con Saelemaekers, ma i due chiariscono subito e Allegri gli dà una carezza, ricambiata dal centrale con una pacca sulla spalla. Chivu però non ci sta e protesta, ma Saelemaekers spiega: "Mister, spalla. Te lo giuro". Tante parole e pochi fatti per l'allenatore rossonero, che sgrida il belga per le perdite di tempo. E a proposito di Allegri, quando viene espulso Folletti dell'Inter, Max se la ride ma poi si pente subito e si scusa con tutta la panchina nerazzurra.