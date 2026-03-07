Esce David, la Juve dilaga col Pisa: poker bianconero, doppia festa Spalletti inseguendo la Champions

David, il solito pianto. Mandzukic, ti scaldi?

Dopo un primo tempo passato a guardare David e a rimpiangere anche il ritirato Mandzukic a fare la passerella prima della partita, la Juventus cambia faccia nella ripresa ancora una volta per i cambi di Spalletti e ritrova gol e vittoria contro il Pisa, rilanciandosi in chiave quarto posto: risposta alla vittoria del Como e attesa per la Roma, impegnata sul campo difficile di Genova contro il Genoa di De Rossi che boccheggia a tre lunghezze dalla retrocessione. Disastroso il canadese al rientro, tanto che la sua uscita con l'ingresso di Boga ha cambiato faccia alla partita: Yildiz ha trovato un partner d'attacco importante e ha piazzato l'assist per Cambiaso prima del tris, con Thuram a raddoppiare e lo stesso Boga a trovare il poker, segno di una possibile titolarità davanti guadagnata sul campo. Openda, neanche a parlarne, neanche subentrato.

Si inizia dopo la passerella di Mandzukic ospite speciale dello Stadium. E a vedere chi gioca davanti, viene anche voglia di vederlo scaldarsi per entrare nella ripresa...Il Pisa parte forte, pressing alto e Durosinmi titolare partner di Moreo a fare a spallate con Bremer e Gatti: è proprio dei toscani la prima occasione con Perin a opporsi al colpo di testa di Moreo e la difesa bianconera a spazzare con affanno. Per vedere la Juve si aspetta il 10', David serve Thuram sulla corsa, piattone di prima da fuori area alto di poco. Segnali bianconeri che aumentano i giri: ci provano Gatti, Conceicao e ancora Thuram, Nicolas si fa trovare pronto per tre occasioni. Spicca per imprecisione e lentezza la prova del rientrante David: conclusioni murate, passaggi sbagliati e un errore incredibile dopo un assist della difesa pisana, con palla passata all'indietro invece di concludere. Ciliegina sulla torta, il cross di Cambiaso perfetto per la testa del canadese, tutto libero in area, solo da spingere in porta e invece spedito alto sulla traversa. Spalletti prova a cambiare sistema, si va di 352 speculare cercando di avvicinare Yildiz alla porta (poco lucido stasera), ma cambia poco, l'unico pericoloso davanti resta Conceicao. Con il Pisa che non solo resta in partita ma si fa anche pericoloso in un paio di occasioni.