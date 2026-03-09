Pagelle Milan-Inter: Rabiot insuperabile, Luis Henrique dorme, De Winter manda a casa Pio Esposito

Al Milan basta una zampata di Estupinan per vincere il quinto degli ultimi sette derby e riaprire il campionato: i rossoneri, infatti, si portano a -7 dall'Inter a dieci gare dalla fine. La formazione di Massimiliano Allegri mostra grande solidità e con una prova fatta di orgoglio e cinismo rimette tutto in discussione. Dall'altro, lato, invece, ai nerazzurri sarebbe bastato anche un pareggio per mantenere invariato il distacco, invece è arrivato l'ennesimo ko nelle stracittadine: l'ultimo successo di Lautaro e compagni, infatti, risale al 22 aprile 2024, quando grazie al colpo di testa di Acerbi e alla rete di Marcus Thuram i ragazzi di Simone Inzaghi vinsero aritmeticamente il 20° scudetto cucendosi sul petto la seconda stella. Da quel lunedì sera appena due pareggi negli ultimi sette confronti con il Diavolo.