Pagelle Milan-Inter: Rabiot insuperabile, Luis Henrique dorme, De Winter manda a casa Pio Esposito

Al Milan basta una zampata di Estupinan per vincere il quinto degli ultimi sette derby e riaprire il campionato: i rossoneri, infatti, si portano a -7 dall'Inter a dieci gare dalla fine. La formazione di Massimiliano Allegri mostra grande solidità e con una prova fatta di orgoglio e cinismo rimette tutto in discussione. Dall'altro, lato, invece, ai nerazzurri sarebbe bastato anche un pareggio per mantenere invariato il distacco, invece è arrivato l'ennesimo ko nelle stracittadine: l'ultimo successo di Lautaro e compagni, infatti, risale al 22 aprile 2024, quando grazie al colpo di testa di Acerbi e alla rete di Marcus Thuram i ragazzi di Simone Inzaghi vinsero aritmeticamente il 20° scudetto cucendosi sul petto la seconda stella. Da quel lunedì sera appena due pareggi negli ultimi sette confronti con il Diavolo.
Pagelle Milan
Maignan 6 Bravo a rimanere fermo fino alla fine quando Mkhitaryan gli si presenta davanti al 34’. Un minuto dopo arriva la rete di Estupinan. Piazzato su Zielinski nella ripresa.
Tomori 6.5 Qualche incertezza in avvio, però poi aiuta Saelemaekers su Dimarco e tiene fino alla fine.
De Winter 7 Fa a sportellate con Pio Esposito e alla lunga vince la sfida. Dà sicurezza, bella prova.
Pavlovic 7 Un paio di chiusure non banali nella prima mezz’ora che bloccano le ripartenze nerazzurre. Roccioso.
Saelemaekers 6 Solita vivacità, tiene a bada Dimarco per tutta la partita. Ha pure la chance per il 2-0, ma calcia male.
Fofana 6.5 Cerca leziosismi che non gli competono, però la palla per Estupinan è un cioccolatino.
Ricci (29’ st) 6 Fa legna. Che rischio quel braccio nel finale...
Modric 7 La capacità di essere ovunque rimane straordinaria. Difensivamente ha il radar (8 palloni recuperati), dirige il traffico e spreca pochissimi palloni.
Rabiot 7 Meno appariscente di altre volte in fase offensiva, Allegri lo tiene più bloccato per dar manforte alla retroguardia. Scelta azzeccata, il francese è un baluardo insuperabile. Ammonito, salterà per squalifica la trasferta con la Lazio.
Estupinan 7.5 L’eroe che non ti aspetti. Il popolo rossonero ha sperato fino all’ultimo che Allegri schierasse Bartesaghi e invece l’ecuadoriano confeziona un gol pesantissimo.
Leao 5.5 Non ha la gamba dei tempi migliori, infatti quando può affondare, non lo fa. Perde male alcuni palloni, ma va anche a recuperarli con ripiegamenti difensivi. Nella ripresa ha due chance a tu per tu con Sommer, ma calcia malissimo a lato.
Füllkrug (29’ st) 5.5 Non riesce a tenere su la squadra.
Pulisic 6 Come il partner offensivo, si vede che non è al top, però è dentro alla partita. Qualche spunto è ottimo, come i due assist che Saelemaekers (39’ pt) e Leao (4’ st) non sfruttano a dovere.
Nkunku (39’ st) ng.
All. Allegri 7 Due derby vinti su due, campionato (forse) riaperto. Vince a suo modo anche questa sfida, blindando la zona Champions.
Pagelle Inter
Sommer 5.5 Pronti via e con i piedi regala la prima occasione al Milan, poi è attento in uscita. Sul gol è fulminato.
Bisseck 6 Senza infamia e senza lode, Pulisic gli sfugge via veramente solo in un’occasione.
Diouf (35’ st) 6 Prova a creare pericoli a destra.
Akanji 6 Non ha un vero punto di riferimento, però quando Leao gravita nella sua zona, lo accompagna nei suoi allunghi senza soffrire.
Bastoni 5.5 Non appoggia Dimarco, preoccupato di scoprire la sua zona. Si alza nella ripresa, ma per fermare Rabiot (giallo), si fa male.
Carlos Augusto (23’ st) 6 Fa il suo.
Luis Henrique 4.5 Dormita bis dopo quella su Cambiaso in Inter-Juve. Non si accorge dello scatto di Estupinan e quando parte, è troppo tardi.
Dumfries (14’ st) 5 Logicamente lontano dalla miglior condizione, non riesce a mettersi in moto.
Barella 5.5 Si dà un gran da fare, provando a emergere da un periodo negativo. È elettrico, ma sbaglia anche tanto.
Frattesi (23’ st) 5.5 Entra per aumentare la densità offensiva, non punge.
Zielinski 6 Nel primo tempo fatica a emergere, pochi gli spazi per creare gioco. Sale di tono - un po'... - nella ripresa.
Mkhitaryan 5 Al 34’ riceve palla a metà campo e va dritto in porta, con la difesa rossonera che si apre come il Mar Rosso, ma poi calcia su... Mosè Maignan. Errore grave: l’azione dopo l’Inter prende l’1-0.
Sucic (14’ st) 5 Chivu lo mette per avere più fisicità.
Dimarco 5.5 Il Milan si focalizza su di lui e infatti non riesce a essere determinante come in altre occasioni. Al 9’ della ripresa ha la palla per l’1-1, ma dal dischetto calcia in Curva Nord.
Esposito 5 Senza Lautaro e Thuram si ritrova a dover fare sia da collante sia da terminale offensivo. Qualche pallone lo giostra bene, ma sono di più quelli persi. Serata difficile.
Bonny 5 Meno coinvolto del compagno, si accende pochissimo. Era la sua occasione, non la sfrutta.
All. Chivu 5.5 L’alibi delle assenze è forte, soprattutto in attacco dove i due “baby” l’hanno vista poco. Però due derby su due persi senza segnare, fanno male.
Pagella arbitro
Doveri 6 Direzione lineare (20 falli fischiati), gialli giusti. Resta il dubbio per il braccio di Ricci nel recupero.
