Milan-Inter, diretta Serie A: risultato in tempo reale, le ultime sul derby tra Allegri e Chivu

Tutto pronto allo stadio San Siro dove Milan e Inter si affrontano nel derby della Madonnina valido per la 28esima giornata del campionato di Serie A. Potrebbe essere la svolta per la formazione di Cristian Chivu nella corsa scudetto visto che, con una vittoria, i nerazzurri volerebbero a +13 sui rivali. Ultima chiamata invece per Max Allegri per rimanere in corsa per il titolo. Tra le fila dell'Inter pesa l'assenza di Lautaro Martinez, costretto a saltare il derby per un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Nella gara d'andata, il Milan fece suo il derby grazie alla firma di Pulisic.
19:26
Thuram verso il forfait
La punta francese, febbricitante nelle ultime ore, verso l'assenza nel derby della Madonnina: al suo posto pronto Bonny
19:22
Così Allegri in conferenza stampa
Il tecnico del Milan presenta la sfida contro i nerazzurri di Chivu: "Derby speciale, la classifica dimostra che l’Inter è la migliore. Se vinciamo si riapre la corsa Scudetto? Nel calcio non si può mai sapere..." LEGGI TUTTO
19:15
Milan-Inter, le probabili formazioni
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Leao, Pulisic. Allenatore: Allegri.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Esposito. Allenatore: Chivu.