"Check Var e Avar sul rigore, non ho niente da dire": Chivu archivia il ko nel derby

Il Milan vince il derby contro l'Inter : lo fa imponendosi 1-0, stesso risultato dell'andata, e accorcia le distanze rispetto ai "cugini", sempre in vetta alla classifica della Serie A. Sono sette i punti che adesso separano la squadra di Allegri da quella di Chivu , al secondo derby perso in stagione, stavolta per via della rete siglata nel primo tempo da Estupinan . Milan gagliardo nel gestire la pressione dell'Inter, che nel finale prova ad assediare l'area avversaria con cross dalla trequarti che non fruttano quanto sperato. Bagarre, mischie e qualche protesta animano i cinque minuti di recupero concessi da Doveri, ma la gara si conclude con il trionfo della formazione rossonera. La classifica recita adesso Inter 67 punti - in vetta -, con i rossoneri saldamente al secondo posto a quota 60. Distanze tra i primi due posti che si riducono parzialmente, con i nerazzurri costretti adesso a guardarsi le spalle. Al termine del derby vinto dai rossoneri ha parlato Cristian Chivu - allenatore dell' Inter -, il quale si è soffermato sulla prestazione dei suoi.

Chivu: "Ritmi bassi nel primo tempo. Gli attaccanti..."

"Abbiamo fatto un primo tempo a ritmi bassi, sottotono. Nel secondo tempo i primi venti minuti abbiamo fatto meglio, abbiamo avuto qualche occasione. Alla fine abbiamo provato in tutti i modi ad accerchiare quel blocco basso ma non siamo stati in grado di pareggiare" ha ammesso Chivu. Sulle assenze di due uomini chiave dello scacchiere nerazzurro - Marcus Thuram e Lautaro Martinez - ha aggiunto: "Potevamo e dovevamo fare meglio. Il nostro gioco passa dagli attaccanti che oggi un po' sono mancati. Io sono contento di quello che hanno cercato di fare, è bello per due giovani giocare questo tipo di partite. Dovevamo sfruttare gli episodi che non sono andati a nostro favore".

"Eravamo sporchi. Il rigore? Mi hanno dato ci sia stato un check"

Chivu ha richiesto un cambio di passo alla squadra: "Eravamo sporchi, siamo arrivati sul fondo senza avere mai una palla scoperta da mettere. I cross che abbiamo fatto sono sempre stati sul loro difensore. Loro ci aspettavano bassi, c'è da migliorare, c'è da alzare il livello e continuare a fare le cose buone che abbiamo fatto finora". Il tecnico nerazzurro non si è poi soffermato particolarmente sul possibile rigore negato per il mano di Ricci in pieno recupero: "C'è un Var e un Avar che hanno fatto un check, almeno così mi è stato detto. Non ho niente da dire. Io sto pensando alla prestazione, ci sono trenta punti in palio e bisogna marciare".