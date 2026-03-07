Chivu verso Milan-Inter: “Thuram ha la febbre. Pio stagione impressionante". Su Bastoni e Allegri...

COMO - L'Inter di Cristian Chivu affronterà domenica sera (20:45) il Milan nel derby che potrebbe definitivamente sancire lo scudetto. I nerazzurri guidano la classifica con 10 punti di margine sui rossoneri che, però, sono in striscia positiva nella stracittadina e vogliono provare a tenere in vita il campionato. Dopo le parole di Massimiliano Allegri ecco quelle di Chivu nella conferenza stampa della vigilia: "Sappiamo tutti quello che rappresenta il derby per due squadre forti. Dobbiamo mantenere quanto di buono fatto fino ad ora ed essere competitivi.Dobbiamo essere bravi a capire i momenti senza perdere quanto fatto di buono fino ad ora. I ragazzi stanno abbastanza bene e si sono allenati bene, Marcus ha un po' di febbre e speriamo sia a disposizione. Calha dà segni di miglioramento, l'ora fatta a Como gli è servita - aggiunge - Mi aspetto determinazione e convinzione senza guardare le statistiche recenti del derby. L'esempio sono gli ultimi tre mesi dove abbiamo reagito anche a qualche delusione come quella contro il Bodo "
L'aspetto psicologico ed il ko dell'andata
L'Inter non vince un derby da quello che le consegnò il 20° scudetto nell'aprile del 2024, da quel momento i rossoneri sono in striscia positiva da 5: "Da inizio anno abbiamo sempre fatto la preparazione mentale a ogni partita e siamo migliorati. Conta la gestione di quello che siamo noi senza perdere la misura della realtà della partita. Ci siamo costruiti meritatamente le nostre ambizioni. Affrontiamo una squadra forte che ha perso solo due partite fino ad ora. Hanno dei giocatori top a livello individuale. Noi dobbiamo essere sereni. Dalle sconfitte bisogna sempre migliorare, per capire con umiltà quello che si deve fare. Anche qualche partita prima del derby si era vista una netta crescita. Mancava forse uno switch e poi abbiamo inanellato delle partite fatte bene". ".
In campo: i punti deboli del Milan
Il Milan soffre il blocco basso mentre è più sagace e pericoloso in ripartenza, l'Inter cambierà approccio tattico? Chivu: "Contano i momenti della partita e capire cosa bisogna fare. Nella partita di andata loro ci hanno costretto ad abbassarci. Non centra un approccio gara particolare, bisogna capire cosa vuole fare l'avversario senza fare errori. Questo non vuol dire che avremo un atteggiamento passivo. Andare a speculare non fa per noi".
Le responsabilità di Pio
L'attaccante azzurro, insieme a Thuram, è chiamato a guidare l'attacco dei suoi: "Pio Esposito ha la fortuna di avere compagni che lo aiutano, poi ha anche bravura individuale con la sua cultura del lavoro. Sta facendo una stagione impressionante, gestisce anche tutte le voci fuori. Secondo me ha i numeri dalla sua parte. In area è devastante, è scaltro e furbo e siamo tutti molto contenti di quello che sta facendo" .
"Allegri? Solo imparare da lui"
Sul confronto con l'allenatore rossonero solo parole d'elogio: "Sono l'ultimo che può parlare di Max, abbiamo solo da imparare da lui, anche per come è come persona. Ultimamente ci siamo sentiti meno ma è anche venuto a Parma a vedere un allenamento mio. Mi piace vere a che fare con uno che sa di calcio. Quando uno vince ha tanto da trasmettere agli altri".
Il supporto di Lauatro
Il capitano nerazzurro è fermo ai box ma non sta facendo mancare il suo supporto al gruppo: "Lautaro è sempre presente con noi e sta migliorando. Sta cercando di dare una mano anche allo staff, è sempre presente e mi fa piacere perché si vede la leadership di un capitano. Leader? Abbiamo 25 iocatori che devono sempre tirare fuori il meglio".
Il momento di Bastoni
Il difensore della Nazionale è bersaglio di fischi e contestazioni da parte dei tifosi avversari, Chivu sul suo momento: "Sono cose che lui e noi non possiamo controllare, è la conseguenza di quello che è accaduto. Ci dispiace, è una persona matura e forte e sa bene quanto i suoi compagni lo rispettino e gli abbracci he gli mandiamo tutti i giorni. Le prestazioni nonostante i fischi sono state di ottimo livello".
COMO - L'Inter di Cristian Chivu affronterà domenica sera (20:45) il Milan nel derby che potrebbe definitivamente sancire lo scudetto. I nerazzurri guidano la classifica con 10 punti di margine sui rossoneri che, però, sono in striscia positiva nella stracittadina e vogliono provare a tenere in vita il campionato. Dopo le parole di Massimiliano Allegri ecco quelle di Chivu nella conferenza stampa della vigilia: "Sappiamo tutti quello che rappresenta il derby per due squadre forti. Dobbiamo mantenere quanto di buono fatto fino ad ora ed essere competitivi.Dobbiamo essere bravi a capire i momenti senza perdere quanto fatto di buono fino ad ora. I ragazzi stanno abbastanza bene e si sono allenati bene, Marcus ha un po' di febbre e speriamo sia a disposizione. Calha dà segni di miglioramento, l'ora fatta a Como gli è servita - aggiunge - Mi aspetto determinazione e convinzione senza guardare le statistiche recenti del derby. L'esempio sono gli ultimi tre mesi dove abbiamo reagito anche a qualche delusione come quella contro il Bodo "
L'aspetto psicologico ed il ko dell'andata
L'Inter non vince un derby da quello che le consegnò il 20° scudetto nell'aprile del 2024, da quel momento i rossoneri sono in striscia positiva da 5: "Da inizio anno abbiamo sempre fatto la preparazione mentale a ogni partita e siamo migliorati. Conta la gestione di quello che siamo noi senza perdere la misura della realtà della partita. Ci siamo costruiti meritatamente le nostre ambizioni. Affrontiamo una squadra forte che ha perso solo due partite fino ad ora. Hanno dei giocatori top a livello individuale. Noi dobbiamo essere sereni. Dalle sconfitte bisogna sempre migliorare, per capire con umiltà quello che si deve fare. Anche qualche partita prima del derby si era vista una netta crescita. Mancava forse uno switch e poi abbiamo inanellato delle partite fatte bene". ".
In campo: i punti deboli del Milan
Il Milan soffre il blocco basso mentre è più sagace e pericoloso in ripartenza, l'Inter cambierà approccio tattico? Chivu: "Contano i momenti della partita e capire cosa bisogna fare. Nella partita di andata loro ci hanno costretto ad abbassarci. Non centra un approccio gara particolare, bisogna capire cosa vuole fare l'avversario senza fare errori. Questo non vuol dire che avremo un atteggiamento passivo. Andare a speculare non fa per noi".