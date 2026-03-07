Chivu verso Milan-Inter: “Thuram ha la febbre. Pio stagione impressionante". Su Bastoni e Allegri...

L'attaccante azzurro, insieme a Thuram, è chiamato a guidare l'attacco dei suoi: "Pio Esposito ha la fortuna di avere compagni che lo aiutano, poi ha anche bravura individuale con la sua cultura del lavoro. Sta facendo una stagione impressionante, gestisce anche tutte le voci fuori. Secondo me ha i numeri dalla sua parte. In area è devastante, è scaltro e furbo e siamo tutti molto contenti di quello che sta facendo" .

"Allegri? Solo imparare da lui"

Sul confronto con l'allenatore rossonero solo parole d'elogio: "Sono l'ultimo che può parlare di Max, abbiamo solo da imparare da lui, anche per come è come persona. Ultimamente ci siamo sentiti meno ma è anche venuto a Parma a vedere un allenamento mio. Mi piace vere a che fare con uno che sa di calcio. Quando uno vince ha tanto da trasmettere agli altri".

Il supporto di Lauatro

Il capitano nerazzurro è fermo ai box ma non sta facendo mancare il suo supporto al gruppo: "Lautaro è sempre presente con noi e sta migliorando. Sta cercando di dare una mano anche allo staff, è sempre presente e mi fa piacere perché si vede la leadership di un capitano. Leader? Abbiamo 25 iocatori che devono sempre tirare fuori il meglio".

Il momento di Bastoni

Il difensore della Nazionale è bersaglio di fischi e contestazioni da parte dei tifosi avversari, Chivu sul suo momento: "Sono cose che lui e noi non possiamo controllare, è la conseguenza di quello che è accaduto. Ci dispiace, è una persona matura e forte e sa bene quanto i suoi compagni lo rispettino e gli abbracci he gli mandiamo tutti i giorni. Le prestazioni nonostante i fischi sono state di ottimo livello".