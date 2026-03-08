"Invidie e malizie sull'Inter, situazioni che non...": Marotta spalleggia Chivu

Marotta: "Classifica non conta quando c'è il derby"

Marotta preferisce non pensare a cosa potrebbe portare una vittoria nella stracittadina: "Derby che può chiudere il campionato? Non ci pensiamo. Pensiamo alle insidie di questo derby. La classifica non conta quando c'è il derby. Milano è iconica, speriamo sia spettacolare e positivo. Chivu dice che non vengono dati i giusti meriti all'Inter? E' un pensiero giusto, chi vince attira critiche inesistenti e invidie. Siamo quelli che hanno vinto di più negli ultimi 5 anni, dobbiamo gestire invidie e malizie, che ci vedono coinvolti in situazioni che non ci appartengono". Il presidente nerazzurro ha poi aggiunto un suo pensiero per il futuro di questo sport nel nostro paese: "Il calcio italiano è in grande involuzione, il vivaio va valorizzato e Pio Esposito è il fiore all'occhiello del nostro settore giovanile, siamo fieri di averlo. Questa è la strada per il calcio italiano, valorizzare i nostri talenti. Lautaro in panchina? Capitano non giocatore, è un gesto che apprezziamo. E' positivo per tutti".