"Abbiamo rotto i cogl...", "Paura fottuta e Barella col cavatappi": il rigore e l'Inter ko a Sky

L'analisi di Milan-Inter

Costacurta analizza così la sfida tra Milan e Inter: "Non hanno regalato niente, hanno percepito i pericoli sono stati bravi gli esterni. Saelemakers accorciava su Dimarco e gli impediva di fare cross. Più che i meriti del Milan, che ci sono stati, a me sembra che a volte l'Inter entri nelle partite senza il giusto impeto. Penso a cosa è successo in Champions, all'Atalanta e alla Juve che volevano davvero ribaltare i loro avversari. Mentre l'Inter trotterella, come ha fatto anche contro il Bodo. E poi ci sono i centrocampisti dell'Inter che continuano a dare poco in termini di gol e questo è il risultato. L'attacco è stato annullato". Anche Bergomi sottolinea le difficoltà dei nerazzurri: "Ha fatto fatica. All'andata più o meno c'è stata questa dinamica, una volta che è andata in svantaggio. Il Milan all'inizio ha cercato di pressare alto e per questo si sono aperti spazi che non si aspettavano. Poi si è visto il tentativo di tenere la linea un po' più alta, sul gol. Quindi la partita si è messa sui binari preferiti del Milan".