Plusvalenza David tra Marsiglia e Premier: la Juve prepara l'exit strategy

Rimandato con tendenza alla bocciatura, anche se nelle ultime nove giornate Jonathan David proverà a riscattare i primi otto mesi deludenti cercando di chiudere un’annata sofferta in bellezza. Il futuro del canadese appare di questo passo sempre più lontano dalla Continassa. Tanto che iniziano già a riecheggiare le prime sirene di mercato, che si mescolano a diversi rumors. In Francia ad esempio hanno accostato il centravanti, che ha ormai perso il posto da titolare alla Juventus, al Lione. Un’associazione automatica legata al fatto che dal 2022 al 2024 la punta classe 2000 è stata allenata da quel Paulo Fonseca, che oggi siede sulla panchina dell’OL. Peccato che in realtà tra i due il feeling non sia poi così speciale. Non va dimenticato, infatti, che nell’estate 2024 David era vicino al passaggio al Milan, ma quella trattativa condotta dal suo agente Nick Mavromaras col dt rossonero Geoffrey Moncada fu stoppata proprio dal veto del tecnico portoghese, che preferì Alvaro Morata rispetto al suo ex allievo. Motivo per cui adesso potrebbe essere proprio Johnny, come è stato ribattezzato affettuosamente da compagni e tifosi, a declinare le eventuali avances lionesi.
L'altra pista in Ligue 1
Occhio, invece, a un’altra pista proveniente sempre dalla Ligue 1, ovvero il campionato che l’ha lanciato e consacrato il centravanti. Si tratta dell’Olympique Marsiglia, che - in caso di qualificazione alla prossima Champions League - vorrebbe ulteriormente rinforzare il proprio reparto offensivo per colmare il gap col Psg. In tal senso si spiega l’interesse nei confronti di un attaccante da 20 gol all’anno nel campionato francese come David. Tra l’altro i rapporti tra OM e Juve sono molto buoni come testimonia ad esempio l’operazione Weah condotta la scorsa estate. Insomma, attenzione alle possibili manovre di mercato sull’asse Torino-Marsiglia. Senza escludere però qualche ritorno di fiamma dalla Premier League, ovvero un torneo che ha sempre affascinato il numero 30 bianconero. Motivo per cui, dopo aver sfiorato l’approdo nel campionato più ricco e importante al mondo negli ultimi 24 mesi, stavolta potrebbe davvero prendere quota il passaggio Oltremanica.
Le pretendenti alla plusvalenza Juve
A gennaio, prima di prendere Lucca in prestito con diritto di riscatto dal Napoli, ci aveva provato il Nottingham Forest. Idem Tottenham e West Ham che avevano già cercato un anno fa il goleador canadese. Vedremo. Con la Juventus che appare ora pronta ad ascoltare le possibili offerte per fare cassa e monetizzare dall’addio di JD autore solamente di 7 reti tra Serie A e Champions finora. David, infatti, è arrivato a parametro zero e la sua vendita produrrebbe una robusta plusvalenza per le casse juventine. Denari utili per regalare a Luciano Spalletti un rinforzo offensivo più congeniale alle caratteristiche che servono al tecnico di Certaldo per esaltare il gioco prodotto dalla sua Juve.
Rimandato con tendenza alla bocciatura, anche se nelle ultime nove giornate Jonathan David proverà a riscattare i primi otto mesi deludenti cercando di chiudere un’annata sofferta in bellezza. Il futuro del canadese appare di questo passo sempre più lontano dalla Continassa. Tanto che iniziano già a riecheggiare le prime sirene di mercato, che si mescolano a diversi rumors. In Francia ad esempio hanno accostato il centravanti, che ha ormai perso il posto da titolare alla Juventus, al Lione. Un’associazione automatica legata al fatto che dal 2022 al 2024 la punta classe 2000 è stata allenata da quel Paulo Fonseca, che oggi siede sulla panchina dell’OL. Peccato che in realtà tra i due il feeling non sia poi così speciale. Non va dimenticato, infatti, che nell’estate 2024 David era vicino al passaggio al Milan, ma quella trattativa condotta dal suo agente Nick Mavromaras col dt rossonero Geoffrey Moncada fu stoppata proprio dal veto del tecnico portoghese, che preferì Alvaro Morata rispetto al suo ex allievo. Motivo per cui adesso potrebbe essere proprio Johnny, come è stato ribattezzato affettuosamente da compagni e tifosi, a declinare le eventuali avances lionesi.
L'altra pista in Ligue 1
Occhio, invece, a un’altra pista proveniente sempre dalla Ligue 1, ovvero il campionato che l’ha lanciato e consacrato il centravanti. Si tratta dell’Olympique Marsiglia, che - in caso di qualificazione alla prossima Champions League - vorrebbe ulteriormente rinforzare il proprio reparto offensivo per colmare il gap col Psg. In tal senso si spiega l’interesse nei confronti di un attaccante da 20 gol all’anno nel campionato francese come David. Tra l’altro i rapporti tra OM e Juve sono molto buoni come testimonia ad esempio l’operazione Weah condotta la scorsa estate. Insomma, attenzione alle possibili manovre di mercato sull’asse Torino-Marsiglia. Senza escludere però qualche ritorno di fiamma dalla Premier League, ovvero un torneo che ha sempre affascinato il numero 30 bianconero. Motivo per cui, dopo aver sfiorato l’approdo nel campionato più ricco e importante al mondo negli ultimi 24 mesi, stavolta potrebbe davvero prendere quota il passaggio Oltremanica.