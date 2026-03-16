Plusvalenza David tra Marsiglia e Premier: la Juve prepara l'exit strategy

Rimandato con tendenza alla bocciatura, anche se nelle ultime nove giornate Jonathan David proverà a riscattare i primi otto mesi deludenti cercando di chiudere un’annata sofferta in bellezza. Il futuro del canadese appare di questo passo sempre più lontano dalla Continassa. Tanto che iniziano già a riecheggiare le prime sirene di mercato, che si mescolano a diversi rumors. In Francia ad esempio hanno accostato il centravanti, che ha ormai perso il posto da titolare alla Juventus, al Lione. Un’associazione automatica legata al fatto che dal 2022 al 2024 la punta classe 2000 è stata allenata da quel Paulo Fonseca, che oggi siede sulla panchina dell’OL. Peccato che in realtà tra i due il feeling non sia poi così speciale. Non va dimenticato, infatti, che nell’estate 2024 David era vicino al passaggio al Milan, ma quella trattativa condotta dal suo agente Nick Mavromaras col dt rossonero Geoffrey Moncada fu stoppata proprio dal veto del tecnico portoghese, che preferì Alvaro Morata rispetto al suo ex allievo. Motivo per cui adesso potrebbe essere proprio Johnny, come è stato ribattezzato affettuosamente da compagni e tifosi, a declinare le eventuali avances lionesi.