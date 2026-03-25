Solet-Inter, da sempre sì ma c'è una data cerchiata in rosso: la situazione tra tribunale e mercato

La data già segnata da settimane con un circoletto rosso sul calendario è quella dell’8 aprile. Appuntamento quel giorno in Tribunale a Udine, dove è in programma l’udienza col Giudice. In quella circostanza la Procura chiederà l’archiviazione per le accuse di presunta violenza sessuale. La fine di un incubo per Oumar Solet e il conseguente inizio di una nuova vita calcistica. Almeno a livello di calciomercato. Non è un mistero, infatti, che la scorsa estate tutte le pretendenti al centrale francese (due top club di Serie A e tre squadre inglesi) fossero state frenate, per usare un eufemismo, dalla possibile mannaia di una sentenza di colpevolezza. Motivo per cui il ritornello negli ambienti di mercato era il seguente: “Solet è forte, ma finché non avrà chiarito la sua posizione e risolto i problemi extra campo, meglio stare alla larga…”. Detto, fatto. E così alla fine il classe 2000 è rimasto in Friuli, confermando però nei mesi successivi tutto il suo valore. Della serie: barcollo ma non mollo, anche se a livello psicologico non sono state settimane per nulla semplici. Convivere con l’etichetta del potenziale stupratore avrebbe mandato in crisi chiunque, ma non Oumar che ha sempre mostrato una certa sicurezza in merito al fatto che alla lunga sarebbe emersa la sua non colpevolezza. Peccato che nel frattempo ci fossero partite delicate da giocare e il mood non fosse dei migliori per pensare solo al campo. Eppure alla fine Solet ci è riuscito. Tanto che anche in questa stagione si è imposto come uno dei migliori specialisti difensivi della nostra Serie A.