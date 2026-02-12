Da Celik a Muharemovic, l'altro Inter-Juve è sul mercato: cosa può succedere tra rinnovi e scadenze

Ebbene sì: l’ Inter è già al lavoro in vista dell’estate per rifarsi il look sulle corsie esterne. Mossa inevitabile considerata la decisione di salutare a fine stagione Matteo Darmian (in scadenza il 30 giugno) e col futuro di Denzel Dumfries ancora tutto da decifrare . L’olandese, infatti, ha cambiato procuratore, affidandosi ad Ali Barat con la prospettiva di volare in Premier League dopo il Mondiale. Il terzino oranje piace parecchio al Liverpool e pure il Chelsea ha chiesto informazioni: possibile quindi che possa volare Oltremanica a luglio, quando si attiverà la clausola rescissoria da 25 milioni. Motivo per cui in viale della Liberazione non intendono farsi cogliere impreparati e stanno già studiando diversi elementi.

Celik idea concreta per la fascia destra dell’Inter

Tra le ultime idee nerazzurre c’è anche il turco Zeki Celik, rivitalizzato dalla cura Gasperini e protagonista di un’ottima stagione nella Roma. Tanto da aver attirato pure le attenzioni di Juve e Liverpool, tutte alla ricerca di un terzino. Celik ha, però, il vantaggio di saper giostrare sia da quinto a tutta fascia ma pure da braccetto in una retroguardia a tre. Insomma, per caratteristiche il classe 1997 assomiglia parecchio proprio a Darmian e per questo ha destato interesse in casa nerazzurra. A maggior ragione considerata l’opportunità di prenderlo a zero. Valutazioni in corso. Intanto Celik ha declinato la proposta triennale da 2,8 milioni a stagione messa sul piatto dai giallorosso per rinnovargli il contratto. Ecco perché appare probabile che possa muoversi da free agent. Dalla Capitale qualche anno fa Ausilio aveva già pescato bene coi vari Dzeko e Mkhitharyan. Chissà che non possa esserci il più classico dei “non c’è due senza tre”.