Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Udinese, occhio: Premier League in pressing su Atta. Ecco i club interessati, l’asta è aperta

Uomo copertina: dopo la prova monstre di San Siro e il trionfo contro il Milan. Fulham ed Everton sul francese, Pozzo vuole 40 milioni. Zaniolo riscattato
Nicolò Schira
1 min
UdineseAttaPremier League
Udinese, occhio: Premier League in pressing su Atta. Ecco i club interessati, l’asta è aperta© Agenzia Aldo Liverani Sas

Chiamatela pure l’ammazza-big della Serie A. L’Udinese targata Kosta Runjaic, infatti, quest’anno ha indossato più i volte i panni della guastafeste al cospetto delle grandi del campionato italiano. Per informazioni chiedere a Milan e Inter battute entrambe a San Siro; mentre alla BluEnergy ci hanno lasciato le penne nel corso della stagi

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Abbonati ora
Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS