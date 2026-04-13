Udinese, occhio: Premier League in pressing su Atta. Ecco i club interessati, l’asta è aperta

Chiamatela pure l’ammazza-big della Serie A. L’Udinese targata Kosta Runjaic, infatti, quest’anno ha indossato più i volte i panni della guastafeste al cospetto delle grandi del campionato italiano. Per informazioni chiedere a Milan e Inter battute entrambe a San Siro; mentre alla BluEnergy ci hanno lasciato le penne nel corso della stagi