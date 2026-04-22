Il consiglio mercato che non t’aspetti: “Riparta dalla Juve, è un gradino sotto Inter e Napoli”

Benoit Tremoulinas veste i panni dell'agente di mercato. L'ex difensore di Bourdeaux , Saint-Etienne , Dinamo Kiev e Siviglia , che oggi fa l'opinionista, ha consigliato il portiere classe 2001 del Paris Saint-Germain Lucas Chevalier su quale sarebbe la destinazione ideale per rilanciare la carriera, dati i problemi che sta avendo con i parigini. La destinazione perfetta secondo Tremoulinas sarebbe la Juventus , considerata dall'ex difensore un gradino sotto squadre come Inter e Napoli , giudicando la Vecchia Signora come un club storico capace di offrire la giusta vetrina senza le pressioni estreme di altre realtà europee. I problemi al PSG spingono Chevalier lontano da Parigi, la Juve resta alla finestra.

Chevalier-Juve: il consiglio di Tremoulinas

Per far tornare Chevalier ai livelli del Lille, con cui si è messo in mostra prima con le giovanili poi con la prima squadra vincendo anche il premio come miglior portiere della stagione 2024-25, Tremoulinas ha ben chiaro quale sarebbe la destinazione perfetta per il classe 2001: la Juventus. "Riesco davvero a vedere Chevalier in un club come la Juventus. La Juve di oggi non è l'Inter, non è il Napoli: è ancora un gradino sotto di loro" ha detto l'oggi opionionista, mettendo poi a paragone i bianconeri anche con l'attuale squadra di Chevalier: "È un livello sotto il PSG, ma nonostante tutto resta un grandissimo club. Penso che la Juventus possa essere la società giusta per rimettersi in carreggiata e puntare in alto", ha ribadito, convinto che il palcoscenico bianconero sia l'ambiente ideale per permettere a Chevalier di consacrarsi definitivamente tra i migliori d'Europa.

Cosa non ha funzionato al PSG

Chevalier è stato acquistato la scorsa estate dal Paris Saint-Germain per 40 milioni di euro per sostituire Gianluigi Donnarumma, volato alla corte di Pep Guardiola al Manchester City. Il classe 2001 non è però riuscito a replicare quanto di buono fatto vedere con la maglia del Lille, con cui ha esordito in Ligue 1 nel 2022, guadagnandosi in seguito le attenzioni dei campioni di Francia. A Parigi Chevalier si è reso protagonista di brutte prestazioni, tra cui una clamorosa papera proprio contro la sua ex squadra a ottobre. Oltre alle prestazioni, il francese sarebbe anche piuttosto isolato all'interno dello spogliatoio, preferendo trascorrere il tempo con i membri dello staff tecnico, piuttosto che con i suoi compagni. L'ex Lille ha poi perso il posto durante il corso della stagione, con Luis Enrique che gli ha preferito il russo Safonov, rendendo il classe 2001 un pezzo molto ambito del mercato.