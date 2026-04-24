Spalletti lo vuole, lui si offre alla Juve: blitz alla Continassa! E chi si rivede...

Un Settebello di Premier League per chiudere in bellezza e nel migliore dei modi la storia d’amore decennale con il Manchester City e scegliere col sorriso sulle labbra quella che dovrà essere la sua nuova squadra di club. John Stones non vuole perdere il vizio di alzare al cielo trofei e punta a chiudere la carriera al top, conquistando il settimo campionato in dieci anni con la formazione allenata da Guardiola. Il centrale classe 1994 appare, infatti, affascinato dalla possibilità di proseguire la carriera in Serie A, al netto di un paio di club inglesi che sono sulle sue tracce e stanno provando a trattenerlo Oltremanica. Quella di una nuova avventura lontano dalla nazione d’origine comunque stuzzica Stones.
Spalletti punta su Stones
Ecco perché i suoi rappresentanti nei giorni scorsi sono stati avvistati nel Bel Paese, in particolare dalle parti della Continassa. Il motivo del blitz italiano è semplice: sondare l’eventuale interesse della Signora. Non è un mistero, infatti, che Luciano Spalletti abbia chiesto alla propria dirigenza di puntellare la retroguardia con un elemento di livello e dotato di grande esperienza: identikit che corrisponde in pieno al nome del difensore ex Everton, che piace molto al tecnico di Certaldo. Ecco perché è andato in scena il summit di mercato. La classica occasione per conoscersi e sondare il terreno da entrambe le parti. Il modo ideale per capire se possano poi esserci i presupposti per convolare a nozze tra qualche settimana. Un passo alla volta.
Stones, la situazione
Intanto l’entourage di Stones ha messo sul tavolo le proprie richieste: contratto biennale con eventuale opzione per un terzo anno. Questa la base di partenza. Ancora da discutere gli eventuali dettagli economici relativi allo stipendio. Fattore questo determinante visto che su Stones gravano i tanti infortuni dell’ultimo anno e mezzo. Diversi guai muscolari, oltre a quello al polpaccio, che l’hanno notevolmente frenato e limitato pure in questa stagione. Tanto che John è sceso in campo appena 7 volte in Premier League, collezionando la miseria di 353 minuti. Pochissimi per uno come lui. Ecco perché in casa Juve vogliono approfondire bene la questione prima di accelerare e aprire le possibili negoziazioni. D’altronde sul talento e sul valore di Stones nessuno discute, ma restano comunque grossi punti interrogativi sulle condizioni. E qui si gioca tutta la partita.
Juve, occhio alla concorrenza
Se Stones dovesse dare garanzie, a quel punto il nome del classe 1994 potrebbe davvero diventare tra i papabili per puntellare la retroguardia con un innesto di spesso ed esperienza. L’ideale per alzare l’asticella di una Juventus che nella prossima stagione ambisce a tornare a lottare per la vittoria dello scudetto. Per riuscirci o quantomeno provarci servono calciatori abituati a vincere e ad alzare trofei. Gente alla Stones, appunto. Al netto dei problemi fisici degli ultimi mesi. Uno così può dare sostanza e qualità al reparto arretrato. Occhio alla concorrenza italiana delle milanesi. Anche sulle scrivanie dei dirigenti di Milan e Inter, infatti, è arrivata la candidatura del roccioso difensore inglese. Riflessioni in corso.
Rugani, il destino Juve
Restando in tema di centrali: a fine campionato Daniele Rugani appare destinato a tornare alla Juve, visto che la Fiorentina non è più troppo convinta dalla possibilità di riscattare il classe 1994. Negli accordi stipulati a febbraio era previsto l’obbligo, in caso di permanenza in Serie A della Viola e al raggiungimento di almeno 5 presenze da 45 minuti ciascuna. Finora il centrale toscano ne ha totalizzate solo 2 e la sensazione è che difficilmente gliele faranno fare. Tradotto: a luglio sarà di nuovo alla Continassa e anche a lui il duo Comolli-Ottolini dovrà trovare sistemazione altrove.
Un Settebello di Premier League per chiudere in bellezza e nel migliore dei modi la storia d’amore decennale con il Manchester City e scegliere col sorriso sulle labbra quella che dovrà essere la sua nuova squadra di club. John Stones non vuole perdere il vizio di alzare al cielo trofei e punta a chiudere la carriera al top, conquistando il settimo campionato in dieci anni con la formazione allenata da Guardiola. Il centrale classe 1994 appare, infatti, affascinato dalla possibilità di proseguire la carriera in Serie A, al netto di un paio di club inglesi che sono sulle sue tracce e stanno provando a trattenerlo Oltremanica. Quella di una nuova avventura lontano dalla nazione d’origine comunque stuzzica Stones.
Spalletti punta su Stones
Ecco perché i suoi rappresentanti nei giorni scorsi sono stati avvistati nel Bel Paese, in particolare dalle parti della Continassa. Il motivo del blitz italiano è semplice: sondare l’eventuale interesse della Signora. Non è un mistero, infatti, che Luciano Spalletti abbia chiesto alla propria dirigenza di puntellare la retroguardia con un elemento di livello e dotato di grande esperienza: identikit che corrisponde in pieno al nome del difensore ex Everton, che piace molto al tecnico di Certaldo. Ecco perché è andato in scena il summit di mercato. La classica occasione per conoscersi e sondare il terreno da entrambe le parti. Il modo ideale per capire se possano poi esserci i presupposti per convolare a nozze tra qualche settimana. Un passo alla volta.