Spalletti lo vuole, lui si offre alla Juve: blitz alla Continassa! E chi si rivede...

Un Settebello di Premier League per chiudere in bellezza e nel migliore dei modi la storia d’amore decennale con il Manchester City e scegliere col sorriso sulle labbra quella che dovrà essere la sua nuova squadra di club. John Stones non vuole perdere il vizio di alzare al cielo trofei e punta a chiudere la carriera al top, conquistando il settimo campionato in dieci anni con la formazione allenata da Guardiola. Il centrale classe 1994 appare, infatti, affascinato dalla possibilità di proseguire la carriera in Serie A , al netto di un paio di club inglesi che sono sulle sue tracce e stanno provando a trattenerlo Oltremanica. Quella di una nuova avventura lontano dalla nazione d’origine comunque stuzzica Stones.

Spalletti punta su Stones

Ecco perché i suoi rappresentanti nei giorni scorsi sono stati avvistati nel Bel Paese, in particolare dalle parti della Continassa. Il motivo del blitz italiano è semplice: sondare l’eventuale interesse della Signora. Non è un mistero, infatti, che Luciano Spalletti abbia chiesto alla propria dirigenza di puntellare la retroguardia con un elemento di livello e dotato di grande esperienza: identikit che corrisponde in pieno al nome del difensore ex Everton, che piace molto al tecnico di Certaldo. Ecco perché è andato in scena il summit di mercato. La classica occasione per conoscersi e sondare il terreno da entrambe le parti. Il modo ideale per capire se possano poi esserci i presupposti per convolare a nozze tra qualche settimana. Un passo alla volta.