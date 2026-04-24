Lewandowski e Bernardo Silva, ecco i summit Juve: il programma per i colpi Scudetto

Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri vogliono primeggiare e puntano alla conquista dello Scudetto già nella prossima stagione. Ok la qualificazione alla Champions League 2026/27 come obiettivo sempre più vicino da raggiungere, ma vincere il tricolore ha tutt’altra importanza e sapore. Lo sanno anche loro e in fondo, al di là delle frasi di circostanza, non lo nascondono. Per riuscirci tutti e due hanno chiesto alle rispettive dirigenze almeno un poker di acquisti per alzare l’asticella delle ambizioni. In particolare i due allenatori toscani desiderano avere a disposizione elementi di alto livello e già pronti all’uso. Tradotto: un instant team. Ecco perché il loro sogno per l’attacco risponde al nome di Robert Lewandowski , con l’entourage del bomber polacco atteso a San Siro domenica sera. A margine della gara andrà in scena il summit con la Juve , che al momento sembra un po’ più calda su questo fronte, anche se il nome di Lewa intriga parecchio pure Allegri e Tare. Un po’ meno il Ceo rossonero Giorgio Furlani , poco attratto dalla corte d’identità decisamente usurata della punta, che viaggia a livello salariale in doppia cifra.

Da Kim a Bernardo Silva

I condottieri di Milan e Juve sono poi accomunati anche dalle richieste di avere a disposizione un leader a centrocampo e un nuovo totem difensivo. Inutile nascondere che entrambi avrebbero fatto carte false per il coreano Kim Min-jae dietro. Peccato che il Bayern Monaco per il momento non sembri affatto intenzionato a cedere l’ex Napoli. E allora sia Spalletti sia Allegri dovranno rivolgere anche su altri fronti le proprie attenzioni per puntellare la retroguardia. Il Diavolo l’ha già fatto e sta corteggiando Mario Gila della Lazio (visionato recentemente pure da Atletico Madrid, Napoli e Juve) e Tiago Gabriel del Lecce (da battere la concorrenza di Brentford e Nottingham Forest). Per quanto riguarda il centrocampo, invece, la Signora sta provando a regalarsi un colpo da novanta: nel mirino Bernardo Silva. Il campione portoghese da qualche settimana ha annunciato l’addio al Manchester City e può rappresentare un affare come quello realizzato un anno fa dai rossoneri con Luka Modric.

Lavori in corso tra la Juve e l’agente Jorge Mendes per provare a raggiungere una quadra. Il fantasista lusitano chiede un biennale da 8 milioni all’anno; mentre i dirigenti bianconeri vorrebbero chiudere intorno ai 6 netti a stagione più bonus. Previsto nei prossimi giorni un nuovo summit tra le parti per cercare di raggiungere l’intesa. L’Inter di Chivu è avvisata: nella prossima stagione sia il Milan sia la Juve vogliono competere davvero per la vittoria del campionato. E per farlo sono pronte entrambe a rinforzarsi parecchio sul mercato durante l’estate.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE