Lewandowski e Bernardo Silva, ecco i summit Juve: il programma per i colpi Scudetto

Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri vogliono primeggiare e puntano alla conquista dello Scudetto già nella prossima stagione. Ok la qualificazione alla Champions League 2026/27 come obiettivo sempre più vicino da raggiungere, ma vincere il tricolore ha tutt’altra importanza e sapore. Lo sanno anche loro e in fondo, al di là delle frasi di circostanza, non lo nascondono. Per riuscirci tutti e due hanno chiesto alle rispettive dirigenze almeno un poker di acquisti per alzare l’asticella delle ambizioni. In particolare i due allenatori toscani desiderano avere a disposizione elementi di alto livello e già pronti all’uso. Tradotto: un instant team. Ecco perché il loro sogno per l’attacco risponde al nome di Robert Lewandowski, con l’entourage del bomber polacco atteso a San Siro domenica sera. A margine della gara andrà in scena il summit con la Juve, che al momento sembra un po’ più calda su questo fronte, anche se il nome di Lewa intriga parecchio pure Allegri e Tare. Un po’ meno il Ceo rossonero Giorgio Furlani, poco attratto dalla corte d’identità decisamente usurata della punta, che viaggia a livello salariale in doppia cifra.
Da Kim a Bernardo Silva
I condottieri di Milan e Juve sono poi accomunati anche dalle richieste di avere a disposizione un leader a centrocampo e un nuovo totem difensivo. Inutile nascondere che entrambi avrebbero fatto carte false per il coreano Kim Min-jae dietro. Peccato che il Bayern Monaco per il momento non sembri affatto intenzionato a cedere l’ex Napoli. E allora sia Spalletti sia Allegri dovranno rivolgere anche su altri fronti le proprie attenzioni per puntellare la retroguardia. Il Diavolo l’ha già fatto e sta corteggiando Mario Gila della Lazio (visionato recentemente pure da Atletico Madrid, Napoli e Juve) e Tiago Gabriel del Lecce (da battere la concorrenza di Brentford e Nottingham Forest). Per quanto riguarda il centrocampo, invece, la Signora sta provando a regalarsi un colpo da novanta: nel mirino Bernardo Silva. Il campione portoghese da qualche settimana ha annunciato l’addio al Manchester City e può rappresentare un affare come quello realizzato un anno fa dai rossoneri con Luka Modric.
Lavori in corso tra la Juve e l’agente Jorge Mendes per provare a raggiungere una quadra. Il fantasista lusitano chiede un biennale da 8 milioni all’anno; mentre i dirigenti bianconeri vorrebbero chiudere intorno ai 6 netti a stagione più bonus. Previsto nei prossimi giorni un nuovo summit tra le parti per cercare di raggiungere l’intesa. L’Inter di Chivu è avvisata: nella prossima stagione sia il Milan sia la Juve vogliono competere davvero per la vittoria del campionato. E per farlo sono pronte entrambe a rinforzarsi parecchio sul mercato durante l’estate.
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